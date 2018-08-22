Dövizden gelenler konuta dönecek

Dövizden elde edilen kazancın yüzde 75'inin konuta geri döneceğini belirten İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, 'Çok yakın bir zaman diliminde dövizden kazanılan karların yüzde 75'i gayrı menkule yatırım olarak geri dönecek. Çünkü emlak piyasası hala en güvenli yatırım aracı olmayı sürdürüyor' dedi

Ali Budak-Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı konut satışları rakamlarını açıklandı. Açıklamada en fazla konut satışı gerçekleşen kent İstanbul oldu. Mega kentte 19 bin konut satışı gerçekleşti. İstanbul'u 12 bin satışla Ankara takip etti. İzmir ise 6 bin 322 konut satışı ile en çok konut satışı gerçekleşen üçüncü şehir oldu. Açıklanan Temmuz ayı konut satışlarını sorduğumuz Güleroğlu, emlakçılar olarak rakamlardan memnun olmadıklarını ancak kısa vadede dövizden elde edilen karların gayrı menkule yatırım olarak geri döneceğini ifade etti.

Dövizden kazanan konuta yönelecek

İzmir'de 6 bin 322 konut satışı gerçekleştiğini ancak dövizdeki dalgalanmaların da bu satışları etkilediğini söyleyen İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, "Dövizdeki dalgalanma ve fiyatların ciddi hareketlenmesi ve konut fiyat faiz oranlarının çok yükselmesi konut satışını biraz geri plana düşürdü. Genelde döviz ve altın satışı ile kısa vadede para kazanmak isteyen yatırımcı şimdilik onları tercih etti. Fakat Dolar ve Euro'daki düşüş bunun kısa vadeli bir kazanç olacağını bizlere göstermiş oldu. Dövize yatırım yapan kişilerin elde ettiği kar realizini gayrı menkulde değerlendireceğini düşünüyorum. Çünkü geçmişte de bu meydana gelmişti. 28 yıldır bu işi yapıyorum. 1991, 1994 ve 2001 krizlerini bildiğim için yüksek ihtimal dövizdeki ve faizdeki kazançların yüzde 75'inin gayrimenkule döneceğini düşünüyorum. Geçmişte yaşadığımız tecrübelerden bunu anlıyoruz. Genel yapıda da insanlar elde ettikleri karları burada tekrar konuta yatırıma dönüştürecektir. Çünkü konut faiz kredi oranları yüksek, konut alımı olmadığın için fiyatlar da yükselmedi yani şu an konut fiyatları makul ve konut alımı için şartlar çok uygun" dedi.

İzmir'de konut satışları azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 2017 yılı Temmuz ayında İzmir'de 6 bin 509 olan konut satışı, 2018 yılı Temmuz ayında yüzde 2,9 oranında azalarak 6 bin 322 oldu. İzmir'de ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,5 oranında azalarak bin 773 oldu. Temmuz ayında satışı yapılan konutların yüzde 28'i ipotekli satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışların yüzde 37'sini ilk satış, yüzde 63'ünü ise ikinci el satışlar oluşturdu. Diğer konut satışlarının ise yüzde 45'ini ilk satışlar, yüzde 55'ini ikinci el satışlar oluşturdu.

Konut satışlarında ilk sırada Buca yer aldı

Nüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçelerde, İzmir'de 2018 Temmuz ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. 2018 Temmuz ayında Buca'da 769 konut satılırken, Buca'yı 600 konut satışı ile Karşıyaka, 513 konut satışı ile Karabağlar, 494 konut satışı ile Torbalı, 459 konut satışı ile Menemen, 457 konut satışı ile Çiğli, 344 konut satışı ile Bayraklı, 330 konut satışı ile Bornova ve 294 konut satışı ile Konak takip etti. Konut satışında bir önceki yılın anı ayına göre en yüksek artış Buca'da (yüzde 4,6) gerçekleşti.



