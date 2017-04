Down sendromlu çocuklar polis oldu

İzmir'in Çeşme İlçesi'nde Polis Haftası nedeniyle, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Yılmazer ve beraberindeki bir grup polis, down sendromlu çocuklara ziyarette bulunup, polis giysileri giydirerek sürpriz yaptı.

İzmir Down Sendromu Derneği üyeleri, Alaçatı'daki Viento Otel'in davetiyle Çeşme'ye geldi. Down sendromlu çocuklara bir sürpriz yapan Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Yılmazer, bir grup polisle birlikte ziyaretlerine gitti. Polisleri gören down sendromlu çocuklar, heyecanla yanlarına koşarak sarıldı. Emniyet Müdürü Hüseyin Yılmazer'in karşısına geçerek selam da veren çocukların heyecanı ve sevinci duygulu anlar yaşattı. Polislerin, özel çocuklara yanlarında getirdikleri polis kıyafetlerini giydirmeleri sevinci katladı. Emniyet Müdürü Yılmazer, down sendromlu çocuklara, otel bahçesinde çay ve sakızlı un kurabiyesi ikram ederek bir süre sohbet etti. Sevinçleri yüzlerine yansıyan özel çocuklar, daha sonra festival nedeniyle kurulan polis noktasına götürüldü. Polis noktasında nöbet tutan polislerle tanışan çocuklar, silahlarına da ilgi gösterdi. Down sendormlulardan biri otomatik tabancayla kısa süreli nöbet de tuttu. Down sendromlu çocuklar, İlçe Emniyet Müdürü Yılmazer'in talimatıyla, bindikleri ekip aracındaki telsizle, merkezle görüştü.Down sendromlu özel çocukları Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi'ne de davet eden Yılmazer, burayı gezdirerek bilgi verdi. Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Yılmazer, özel çocuklara çeşitli hediyeler de verip, tekrar görüşebilmek dileğiyle yolcu etti.