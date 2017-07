Down Sendromlu gençler yaptı, Dost Market'te satışa başlandı

Bornova Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonla Mevlana Toplum Bilim Merkezi'n de çocuk ve gençlerin yaptığı doğal sabunlar Dost Market'te ihtiyaç sahipleri ile buluşuyor. Down Sendromlu gençlerin yaptığı yaptığı doğal sabunlar da Dost Market raflarına yerleştirildi. Down Sendromlu çocuklar hem doğal sabun yapmayı öğrenmenin hem de ihtiyacı olanlara yardım etminin mutluluğunu yaşadı

Bornova Belediyesi'nin hem sosyal hem de bilim eğitimi verdiği projeleri büyüyerek devam ediyor. Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nde verilen bilimsel eğitimler sosyal faydaya da dönüşüyor. Bu merkezde, çocuk ve gençlerin yaptığı doğal sabunlar Dost Market'te ihtiyaç sahipleri ile buluşuyor.



İzmir Down Sendromlular Derneği ile işbirliği yapan Bornova Belediyesi, Down Sendromlu çocuk ve gençlere doğal sabun yapımını öğretti. Bornova Belediyesi Mevlana Toplum Bilim Merkezi'nde biraraya gelen çocuk ve gençler, önce uzmanlar eşliğinde kimya labaratuvarında doğal yöntemlerle sabun üretti, ardından ise sabunları Dost Merket'e bağışladı. Böylece Down Sendromlu çocuk ve gençler hem doğal sabun yapmayı öğrenmenin hem de ihtiyacı olanlara yardım etmenin mutluluğunu yaşadı.



Raflara da kendileri yerleştirdi

Hayatlarında ilk kez labaratuvara girerek eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşayan downlu gençler, ihtiyaçlı ailelere yardım elini uzattı. Doğal yöntemlerle zeytinyağından ürettikleri sabunları ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere Bornova Belediyesi'nin sosyal destek kuruluşu olan Dost Market'e bağışladı. Sabunları süsleyerek ayrı ayrı paket yapan gençler, Bornova Merkez'de bulunan Dost Market'e gelerek ürettiklerini raflara yerleştirdi. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, yardımlaşma ruhunun ilçede giderek daha da yayıldığını ifade ederek, 'Dost Marketimiz bu anlamda önemli bir işlevi üstleniyor. Çok çeşitli projelerle toplumumuzun değişik kesimleri Dost Markette buluşuyor. Bu projenin diğer ayağı da çok kıymetli. Çocuk ve gençlerimiz Mevlama Toplum ve Bilim Merkezimizde bilim eğitimi alıyor. Aldıkları eğitimi de uygulama imkanı da buluyor' dedi.