Down sendromlu İrem, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Bayraklı Belediyesi’nin 2013 yılında açtığı yaz kursunda yüzmeyle tanışan down sendromlu İrem Öztekin (16), kısa zamanda gösterdiği başarılarla Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor

Fizyoterapist Baba Necdet Öztekin ve ev hanımı Melek Öztekin’in biricik kızları İrem Öztekin 16 yıl önce dünyaya geldi. Down sendromlu olan İrem’e ailesi sımsıkı sarıldı, onun için her şeyi yaptı. Bayraklı’da yaşayan Öztekin ailesi eğitim hayatına devam eden İrem’i 2013 yılında okulların kapanmasıyla birlikte Bayraklı Belediyesi’nin yüzme kursuna yazdırdı. İrem Öztekin’in yüzmeye olan yatkınlığı ve özel yeteneği kurs öğretmenleri tarafından hemen görüldü ve ailesine bu yeteneğinin geliştirilmesi gerektiği anlatıldı.





YETENEĞİ KEŞFEDİLDİ, REKORLARI BİRBİRİNİ TAKİP ETTİ



Öztekin ailesi de Bayraklı Belediyesi yüzme kursu öğretmenlerinin bu uyarısını dikkate alarak kızları İrem’i GSİM’ye bağlı Alsancak Yüzme Havuzu’na göndermeye karar verdi. İrem Öztekin, kışları Alsancak’ta yazları ise Bayraklı Belediyesi’nin yüzme havuzunda eğitimlerine devam etti. Anne Melek Öztekin, “İrem yaklaşık 5 yıl önce Bayraklı Belediyesi’nin açmış olduğu yaz yüzme kursuna başlamıştı. Daha sonra burada çalışan antrenörümüz ‘İrem bu konuda çok yetenekli’ dedi. Bizi yaz-kış yüzebileceğimiz Alsancak yüzme havuzuna yönlendirdi. Orada da antrenörleri onayladı. Çalıştı, kendisini geliştirdi. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun (TOSSFED) yaptığı bölge ve Türkiye Şampiyonası yarışmalarında dereceler elde etti. Down sendromlu bayanlarda Türkiye Şampiyonu oldu. Bu yıl da Paris’te yapılacak olan Avrupa özel sporcular şampiyonasında down sendromlular kategorisinde ülkemizi milli yüzücü olarak temsil edecek. Geçen yıl biz Bayraklı Belediyesi’nin havuzunda çalıştık. 2 buçuk ay gibi kısa bir süre bize burayı tahsis ettiler. İnanın kelebek derecesinde 10 saniye birden ilerleme oldu. Ve biz Türkiye Şampiyonu olduk. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.





DERSLERİNDE DE ÇOK BAŞARILI



Kızının spor hayatında olduğu kadar eğitim hayatında da başarılı olduğunu anlatan anne Öztekin, “Ortaokulu bitirdikten sonra burada rehberlik araştırma bizi bir ay içinde ayrı tarihlerde üç kurula birden soktu. “İrem yapabilecek mi? Bu liseye gidebilecek mi?’ diye değerlendirmeler yaptılar. Sonucunda Nevvar Salih İşgören Turizm ve Otelcilik Lisesi’ne kaydettiler. İrem, çok mutlu. Öğretmenleri onu çok seviyor. Derslerimiz çok iyi. Yüzme de eğitimizle bir bütün olarak devam ediyor” diye konuştu.





"MADALYAYLA DÖNECEĞİZ"



Yüzme hocası Efe Karaca, “İrem’le üç sene önce özel sporcular saatinde tanıştım. Hâlihazırda performans grubu vardı. İrem, orada yüzüyordu. 3 sene önce İrem, serbest stilde ufak ufak bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Daha yeni başlamıştı. Bizimle beraber ivme kazandı. 4 branşa yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Esas ana branşımız kelebek. Buralara kelebek sayesinde geldik. Şu an İrem’in Türkiye’de kelebek yüzmede rakibi yok. İrem down sendromlularda mozaik kategorisine giriyor. Diğer down sendromlu sporculara göre algısı daha açık. Görseli çok yüksek. Bunun avantajını kullanmak istiyoruz. Rakiplerini de takip ediyoruz. Erken konuşmak istemiyoruz ama büyük ihtimal yurda madalya ile döneceğiz” dedi. Yaz ve kış aylarında haftanın her günü çift antrenman yaparak çalışan İrem Öztekin’i antrenörler Mert Onaran ve Efe Karaca çalıştırıyor.