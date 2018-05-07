Dragon Festivali İzmir Körfezi'ne renk kattı

Türkiye’nin en büyük kurumlar arası etkinliği Dragon Festivali, İzmir Körfezi'ne ayrı bir renk kattı. İnciraltı'ndaki festival alanını ziyaret eden Başkan Aziz Kocaoğlu, Büyükşehir Belediyesi ekibinin antrenmanına da katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 53 takımın yer aldığı yarışın Fun kategorisinde ikinciliği elde etti

Su sporları organizasyonları arasında çok özel bir yeri olan ve "Türkiye'deki en büyük kurumlar arası etkinlik" olarak kayıtlara geçen Dragon Festivali’nin İzmir ayağı, yine muhteşem ve renkli görüntülere sahne oldu. Kentin önde gelen firmalarının, çalışanlarından oluşturdukları ekiplerle kano yarışı yaptıkları festivalde İzmir Büyükşehir Belediyesi de vardı. İnciraltı'ndaki festival alanını ziyaret ederek yarışmacılarla keyifli dakikalar geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bir ara Ulaşım Daire Başkanlığı çalışanlarından oluşan 16 kişilik Büyükşehir Takımı'nın antrenmanına da katıldı. Teknenin dümenine geçen Başkan Kocaoğlu, festivalin, İzmir Körfezi'ni yeniden canlandırmak ve eski tanınırlığına kavuşturmak için önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

53 takım yarıştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen Dragon Festivali'ne iki ayrı kategoride 53 takım katıldı. 24 takımın yarıştığı Sport Kategori'de ilk üç dereceyi Hugo Boss, Ege Gübre ve Vestel paylaştı. Fun Kategori'de ise birinciliği Dikkan, ikinciliği İzmir Büyükşehir Belediyesi, üçüncülüğü ise Mesco kazandı.

Heyecan ve eğlencenin bir an olsun ara vermediği 2 günlük festivalde, sektörünün lider ve öncü kurumları katılımcı ve ziyaretçilere kendi ürün ve hizmetlerini de tanıtarak çeşitli ikramlarda bulundu.