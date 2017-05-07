Düğün yolunda traktör devirildi: 1 ölü 7 yaralı

İZMİR'in Bayındır İlçesi'nde, yokuş aşağı giderken devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirken, traktörün teknesinde yolculuk yaptıkları ve düğüne gittikleri belirtilen aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı



Kaza Bayındır'ın kırsal Yakacık Mahallesi, Çayır Mevkisi'nde, bugün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Köylülerden Hüseyin Yedek'in Çayır Mevkisi'ndeki düğününe giden Mehmet Kıykaç (68), 35 E 6978 plakalı traktörünün teknesine eşi, torunu ve bazı komşularını da aldı. Ancak traktör yokuş inerken kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan Mehmet Kıykaç yaşamını yitirirken, traktörün teknesinde yolculuk yapan eşi Hatice Kıykaç (65), torunu Fethiye Kıykaç (12) ile komşuları Emine Ergin (45), Cancu Ergin (20), Derya Ergin (28), Şule Ergin (14), Onur Ergin (12), etrafa savrularak çeşitli yerlerinden yaralandı.



Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Bayındır ve Tire Devlet Hastaneleri'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılardan Fethiye Kıykaç'ın omzunda kırık olduğu öğrenildi. Traktör sürücüsü Mehmet Kıykaç'ın cenazesi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Bayındır Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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