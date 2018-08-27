Düğünde halay kavgası: 16 yaralı

İzmir'in Bayındır ilçesindeki bir düğünde halay çekme nedeniyle çıkan kavgada 2'si ağır 16 kişi yaralandı

Düğünde halay kavgası: 16 yaralı
27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:43

Alınan bilgiye göre, Halim Y. ile hayatını birleştirdiği Şanlıurfalı eşi için Kızıloba Mahallesi'ndeki okulun bahçesinde düğün düzenlendi.

İddiaya göre, gelin tarafının halay çekmek için orkestradan istedikleri müziklerin çalınmaması üzerine damat ve gelinin yakınları arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2'si ağır 16 kişi yaralandı.

Bayındır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan C.C. (32) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, E.M. (45) ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müdahale ettiği olaya ilişkin Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #halay kavga #bayındır #izmir
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