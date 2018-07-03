Düğünde hayvanlar için mama topladılar

İzmir'de dünya evine giren Burak Alanyalı ve Nilhan Dereobalı çifti, son günlerde hayvanlara yönelik şiddet olaylarının artması üzerine davetlilerden, düğüne gelirken kedi ve köpek maması getirmelerini istedi. Çiftin en mutlu gününde, sokak hayvanları için 80 kilo mama toplandı

İzmirli Burak Alanyalı (33) ve Nilhan Dereobalı (28) çifti, hayatlarını birleştirdikleri en özel günde bir sosyal sorumluluk örneği gösterdi. Son dönemde tırmanan şiddet vakalarının son bulması temennisinde bulunan çift, davetlilerden kedi ve köpek maması topladı. 2016 yılından beri sokak hayvanlarına yardım amaçlı ücretsiz konserler veren rock müzik grubu Pislick Kedi'nin de sahne aldığı düğünde, davetliler takı merasimi için değil, mamaları bırakmak için kuyruğa girdi. Pislick Kedi'nin kurucu üyesi Gökhan Özden'in de mama yardımında bulunduğu gecede 80 kilo mama toplandı.

Öğretmen Nilhan Dereobalı ile mutlu beraberliklerini güzel bir düğünle taçlandırmak istediğini söyleyen yönetmen Burak Alanyalı, hayvanlara şiddette ceza yasalarının acilen değiştirilmesi için seslerini duyuracaklarını belirterek, "Düğünden birkaç gün önce davetlileri tek tek arayıp, hayvanlar için mama istediğimizi söyledik. Böyle bir hayır işi yapıp, yeni yasalarda daha etkili maddeler olmasını talep ediyoruz. Sağolsunlar yakınlarımız da bizi kırmadılar ve 80 kilo mama geldi. Bu mamaların bir kısmını Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER) aracılığıyla mama dağıtımı yapan bir gönüllüye verdik. Bir kısmını kendimiz Foça Seyrek yolundaki ihtiyaç sahibi hayvanlara ulaştırdık. Umuyoruz ki amacımıza ulaşırız" dedi.