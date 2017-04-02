Dünya Bankası'ndan büyük jest. İzmir diğer belediyelere örnek olsun diye...

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin finansal başarısı, uluslararası alanda da örnek gösterilmeye devam ediyor. Başkan Aziz Kocaoğlu ’nu ziyaret eden Dünya Bankası’na bağlı Uluslararası Finans Kurumu (IFC) temsilcisi Marco Sorge, diğer belediyelere örnek oluşturacak başarıları nedeniyle, IFC’nin Washington’daki ana binasının girişinde İzmir'in üç boyutlu mimari modelinin sergileneceğini açıkladı.



Birlikte güzel işler yaptık



Bir ziyaret de İslam Kalkınma Bankası’ndan

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ziyaret eden Dünya Bankası’na bağlı Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) Kıdemli Yatırım Uzmanı Marco Sorge, İzmir'in öneminin gün geçtikçe arttığını vurgulayarak, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gelişmekte olan ülkelerdeki diğer belediyeler için örnek oluşturacak başarıları nedeniyle, birlikte gerçekleştirdiğimiz projeleri farklı platformlarda sergilemek istiyoruz. Bugünden itibaren İzmir’in üç boyutlu mimari modeli IFC’nin Washington’da bulunan ana binasının giriş lobisinde sergilenecektir” diye konuştu.İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları işbirliğini, küresel olarak tüm belediyelerle gerçekleştirdikleri çalışmalar çerçevesinde “en iyi uygulama” örneği olarak kullandıklarını ifade eden Sorge, “Bu zamana kadar birlikte çok iyi işler yaptık. Dilediğiniz taktirde, IFC olarak yeni büyük yatırımlarınızda da destek olmaktan mutluluk duyarız” dedi.IFC ile Konak ve Karşıyaka Tramvay, Akıllı Trafik Yönetimi Sistemi ve İtfaiye Acil Müdahale projeleri, 95 adet metro vagonu alımı, İZSU ile Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi kapasitesini artıracak ek ünite yatırımı ve Yeni Foça Atık Su Arıtma Tesisi projelerinde “Hazine garantisiz ve teminatsız” 151 milyon Euro’luk kredi sözleşmesi imzaladıklarını hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise kentin önemli projelerinin dünyanın farklı platformlarında takip edilmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek bu güzel işbirliğinin güçlenerek devamını diledi.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası finans çevrelerinde yükselen itibarı, bu sektördeki dünyanın önemli kuruluşlarının da ilgisini çekiyor. IFC heyetinin ardından İslam Kalkınma Bankası yetkilileri de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Üçkuyular-Narlıdere Metro Projesi hakkında detaylı bilgi almak için Başkan Kocaoğlu'na ziyarette bulundu. İslam Kalkınma Bankası Ulaştırma ve Kamu Özel İşbirliği Program Koordinatörü Cem Galip Özenen, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Üçkuyular-Narlıdere Metro projesi hakkında bilgi aldıklarını ve bu projeden çok etkilendiklerini ifade etti.İslam Kalkınma Bankası yetkilileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İller Bankası ile İslam Kalkınma Bankası arasında imzalanan “Kentiçi Ulaşım Programı” finansman anlaşması kapsamında, Üçkuyular-Narlıdere Metro projesinin finansmanının bir bölümüne veya tamamına yakınına finansman sağlanması konusunda destek vermekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise İslam Kalkınma Bankası’nın ziyaretinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Sağlamlaştırdığımız finans yapımızla uluslararası kalkınma bankaları nezdinde çok itibarlı bir kurum haline geldik. İller Bankası aracılığıyla İslam Kalkınma Bankası’yla metro projemizde işbirliği yapmak isteriz” şeklinde konuştu.Ziyarette İslam Kalkınma Bankası Ulaştırma ve Kamu Özel İşbirliği Program Koordinatörü Cem Galip Özenen’in yanı sıra Altyapı Departmanı, Ulaşım ve Kent Gelişimi Uzmanı, Proje Lideri Ahmed Al Qabany ve Kıdemli Proje İhale Uzmanı Gul Ahmed Kamali de hazır bulundu.