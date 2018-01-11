Dünya barışı için gelinlik tasarladı

Moda tasarımcısı Jeyan Gedik, 16 Ocak'ta kapılarını açacak 'IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda sergilenmek üzere katılımcı ülkelerin bayraklarının yer aldığı dünya barışını konu alan farklı bir gelinlik hazırladı

İzmirli modacının, dünya barışını konu aldığı gelinliğinde, ülke bayrakları, ağızlarında bayrak ve zeytin dalı taşıyan barış güvercinleriyle birlikte tasvir edildi. Özellikle Filistin ve İsrail bayraklarını ağızlarında taşıyan barış güvercinleri dikkat çekti. Modacı Jeyan Gedik, yıllar önce de Ortadoğu'da savaşı konu alan tasarlanan gelinlikle savaşta, masumların, çocukların ne kadar zarar gördüğünü ifade ettiğini söyledi. Modacı Jeyan Gedik, şöyle dedi:



"Şimdi ise tasarladığım gelinlikle, yeni yıla girdiğimiz bu ilk haftalarda özellikle sorunlu bölgeler başta olmak üzere tüm dünyaya barış ve huzur dilemek istedim. Tüm ulusların savaşı önleyen politikalar izleyip, birbirlerinin görüşlerine katlanabilen toplumlar oluşmasını sağlayarak, buna katkıda bulunabileceğini düşünüyorum. İnsanın kendisiyle savaşı kesmeden, birbiriyle savaşı önlemesi mümkün olmaz ve barış, sadece insanla sınırlı değildir. Bunun içinde doğa ve enerjiyle de barışı sağlamak var. Ben değil, biz diyerek ve bu şekilde düşünerek, daha huzurlu bir dünyada yaşayacağımızı düşünüyorum."



Gelinlikte özellikle, çevreye zarar vermeyen doğal kumaş kullanıldığını ve tasarımın yüzde yüz yerli üretim doğal pamuk satenden dikildiğini, bayraklar için ise keçe kullanıldığını anlatan Jeyan Gedik, gelinliğin alanında Avrupa'nın en büyüğü olan, 16-19 Ocak 2018 tarihlerinde 12. kez düzenlenecek IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda sergileneceğini ifade etti. Gelinliği Rönesans Ajans modellerinden Yaren Günaydın sundu.