Dünya çocukları Bergama'da buluştu

İZMİR'in Bergama ilçesinde düzenlenen 21'inci Uluslararası Bergama Çocuk Şenliği, "Bütün Dünya Çocukları Kardeştir" sloganı ile başladı

Bu yıl 21'incisi düzenlenen ve her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile birleştirilen Uluslararası Bergama Çocuk Şenliği, Bergama Endüstri Lisesi önünden kortej yürüyüşü ile başladı. Bergama Belediye Bandosu eşliğinde yapılan kortej yürüyüşü, İstiklal Meydanı'ndan dönerek Bergama sokaklarından Cumhuriyet Meydanı'na kadar marşlarla devam etti. Kortej yürüyüşüne Bergama Kaymakamı Osman Nuri Canatan ve CHP'li Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'in yanı sıra şenliğin konuk ülkelerinden gelen çocuklar da katıldı. Bu yılki şenliğin konukları Bulgaristan'ın Glavinitsa, Makedonya'nın Rosaman ve Kosova'nın Prizren kentleri oldu. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinliklerde gelen ülke çocuklarının geleneksel halk oyunları gösterileri ilgiyle izlendi. Bergama'daki ilkokulların da katıldığı şenlikte, 14 Eylül İlkokulu Halk Oyunları ekibi de oyunlarını sergiledi. Şenlikte çocuklar tarafından farklı dillerde 'Bütün Dünya Çocukları Kardeştir' yazılı pankartlar açıldı.





23 Nisan'ın en anlamlı ulusal bayramlardan biri olduğunu anlatan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, demokrasimizin vazgeçilmez yapı taşı olan TBMM'nin kuruluş yıldönümünü hem ulusal egemenlik bayramı olarak hem de çocuk bayramı olarak armağan etti. Onun aydınlığını, ışığını en güçlü taşıyacak olan, Anadolu'nun çocukları ve gençleridir. Tüm cumhuriyet yurttaşlarımızın bayramı kutlu olsun. Biz daha nice bayramları bu topraklarda birlik içinde dostça ve kardeşçe kutlamaya devam edeceğiz. Bu dostluğumuzda ve kardeşliğimizde bizi yalnız bırakmayan balkanlardan katılan dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. İlçemize hoş geldiniz" dedi. Daha sonra söz alan Bergama Kaymakamı Osman Nuri Canatan ise; "Bergama'da yapılan bu çocuk şenliğinin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bir parçası olarak birkaç gün önce başlatılması ayrı bir anlam kazandırıyor. Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum" dedi.





Çeşitli gösterilerle devam edecek şenlik, 23 Nisan Pazar günü saat 10.00'da 14 Eylül Stadyumu'nda yapılacak olan bayram kutlamaları ile devam edecek. Şenlik saat 17.00'de gelen konukların Cumhuriyet Meydanı'nda veda gösterileri ve saat 20.00'de BerKM'de Bergama Belediyesi Çocuk Korosu Konseri ile son bulacak.







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