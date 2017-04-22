Dünya çocukları Karşıyaka'da gösteri yaptı

Karşıyaka Belediyesi tarafından bu yıl 25'inci kez düzenlenen Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği'ne Arnavutluk, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Romanya, Slovakya ve Ukrayna'dan gelen çocuklar, gösterileriyle kenti karnaval alanına dönüştürdü

9 ülkeden 230 yabancı çocuk ile Ankara'dan Kuzeyin Uşakları Halk Dansları Topluluğu'nun konuk olduğu şenliğin ikinci gününde, Ahmet Piriştina Rekreasyon Alanı ve Mavibahçe AVM'de gösteriler sunuldu. Dünya barışını kente taşıyan çocuklar, performanslarıyla izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.



Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği kapsamında geleneksel hale gelen 'Balkan Gecesi' de büyük coşkuya sahne oldu. Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle, Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, yaklaşık 2.5 saat sürdü. Yöresel kıyafetleriyle oyunlarını sergileyen çocuklar, konuklara muhteşem bir gece yaşattı. Konuk çocuklar, organizasyonun üçüncü gününde de Karşıyaka'daki müzeleri ziyaret etti, İzmir turu yaptı.



Mavibahçe AVM'deki final programı bugün saat 14.00'te başlayacak. Karşıyaka Belediyesi Smyrna Koreografi Topluluğu ile Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da gösterileriyle görsel şölen sunacak. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Ulu Önderimiz Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, bu yıl çeyrek asra ulaşan şenliğimizde, yine büyük coşkuyla kutluyoruz. Herkesi etkinliklerimize, bu büyük coşkuya ortak olmaya bekliyoruz" dedi.





