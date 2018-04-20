Dünya çocukları Karşıyaka’da buluştu

Karşıyaka Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen ‘Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği’, muhteşem bir şölenle başladı. 10 ülkeden 200 yabancı çocuk, 5 binden fazla Karşıyakalı ile birlikte kortej yürüyüşü yaptı. Şenlik coşkusu, çocukların yöresel oyunlarıyla zirveye çıktı. Başkan Akpınar, “Bize bugünleri armağan eden Ulu Önderimiz Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyoruz” dedi

Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği, 26’ıncı kez dünya çocuklarını Karşıyaka’da buluşturdu. 10 ülkeden toplam 200 çocuğun katıldığı şenlik, karnaval havasındaki kortej yürüyüşüyle başladı. Ankara’dan gelen Kuzeyin Uşakları Halk Dansları Topluluğu da şenliğin özel misafirleri arasında yer aldı. Yöresel kıyafetleriyle Karşıyaka Çarşı’da yürüyen çocukların coşkusuna 5 binden fazla Karşıyakalı ortak oldu. Belediye Bandosu şarkı ve marşlarla korteje eşlik etti. Yürüyüş boyunca, dev Türk Bayrakları ile Atatürk posterleri taşındı. Çevre apartmanlarda oturanlar ve dükkan sahipleri de astıkları Türk Bayrakları ve alkışlarla bayram sevincini paylaştı. Çarşı içinde sergilenen yöresel oyunlar da ilgiyle takip edildi.



YÖRESEL GÖSTERİLER BEĞENİ TOPLADI

Kortejin ardından Bostanlı Güzel Sanatlar Parkı içinde Açılış Resepsiyonu yapıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Kaymakam Sadettin Yücel, Ege Deniz Bölge Komutanı Hasan Çankaya, İlçe Emniyet Müdürü Metin Esen, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Karaman, Milli Eğitim Şube Müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yabancı ülkelerin belediye başkanları ve temsilcileri ile konuk çocuklar katıldı. Tüm ekipler, sergiledikleri gösterilerle, alanı dolduranlara unutulmaz bir gece yaşattı.





“DÜNYAYI ÇOCUKLARLA YÖNETELİM”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, açılış töreninde yaptığı konuşmada, “26 yıldır, dünyanın her yerinden çocukları, geleceğin sahiplerini, yeryüzünün çiçeklerini Karşıyakamızda ağırlıyoruz. Dünyada ilk kez çocuklara armağan edilmiş bir bayramı, tam da bize yakışır biçimde kutluyoruz. Ve bir çağrıda bulunuyoruz: Gelin dünyayı çocuklarla birlikte yönetelim! Çocuklarımızın daha güzel bir dünyada yaşayabilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Dünya çocuklarına bu bayramı hediye eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnet ve özlemle anıyoruz” dedi.



Karşıyaka Kaymakamı Sadettin Yücel “Çocuklar; saflığın, samimiyetin ve sevginin sembolleridir. 23 Nisan, sadece bizim çocuklarımız için değil, tüm dünya çocukları için özel bir hediyedir. Bugün, burada haykırdığımız kardeşlik duyguları, ümit ediyorum ki dünya ölçeğinde karşılık bulur. Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.