Dünya değişim günü Urla'da kutlanacak

Uluslararası Değişim Federasyonu (ULUDEF) tarafından düzenlenen Dünya Değişim Günü etkinliği 7 Temmuz Cumartesi saat 18.00’da, Urla Kent Meydanı'nda yapılacak

“Değişim Nefesle Başlar” teması ile bu yıl kutlanacak Dünya Değişim Günü kutlaması sanatçı Berkay Demiralp'in seslendireceği parçalarla başlayacak, ardından yapılacak Değişim Nefesi seansı ile devam edecek. 7 Temmuz Cumartesi saat 18.00 da Urla Kent Meydanı'nda yapılacak kutlamalara tüm halkımız davetlidir.

Dünya Değişim Günü

Uluslararası Değişim Federasyonu (ULUDEF), 7 Temmuz (7.7.) gününü Dünya Değişim Günü olarak ilan etmiştir. Her sene 7 Temmuz’da bireyin, toplumun ve dünyanın bilinçli değişimi için farkındalık yaratacak çeşitli etkinlikler, yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenmektedir.

Değişim Nefesle Başlar

Toplum bireylerden oluşur ve her bireyde meydana gelen küçücük bir değişim bile kelebek etkisi ile toplum üzerinde bir etki yaratır. Bireyin değişiminde nefes temeldir, çünkü nefes yaşam iksiridir. Bu yaşam iksirini nasıl kullanacağını bilmeyen kişi, bunun hayatında gerçekleştireceği mucizelerden mahrum kalır.

İşte, sadece nefesini fark et, onu izle ve sonra da onu kontrol et… Böylece yaşamını da kendi ellerine alacaksın ve hayatında istediğin her türlü değişimi gerçekleştirebileceksin.

Değişim

Değişim deyince akla sonsuz seçenekler geliyor, ama biz burada spesifik bir değişimden bahsediyoruz. Daha aydınlık bir gelecek için tüm dünyanın topyekün pozitif yönde değişimini kastediyoruz. Gezegenimiz tehlike sinyalleri veriyor, her geçen gün milletler arası yeni savaşlar çıkıyor, bireyler gittikçe daha mutsuz oluyor çünkü gelecekle ilgili umutları yıkılıyor.

Teknoloji ilerliyor ve bu, insanlığın da ilerlediği şeklinde bir yanılgı yaratıyor, ama dikkatlice bakıldığında teknolojik ilerlemenin insanlığı daha aydınlık bir geleceğe taşımadığı görülüyor. Bu yüzden teknolojik ilerleme ile insanlığın ilerlemesini birbirinden ayırmalıyız. Biz burada insanlığın aydınlanmasından bahsediyoruz. İnsan robot değil ki, teknolojik ilerleme insanın üst modellerini ortaya çıkarsın, o yüzden teknolojiyi bir tarafa bırakalım ve insanlıktan bahsedelim.

Gezegenin, toplumların ve bireylerin gelişmesi, ilerlemesi ve bütünleşmesi için değişim gerekiyor. Herkes değişmek istiyor, dünyanın pozitif yönde değişmesini istiyor ama bunu sağlayamıyor, bunun nedenlerini araştıralım. İnsanlar neden değişimi sağlayamıyor?

İşte bu soruların cevabını bulmak için Dünya Değişim Günü’nde insanlığa etkili bir değişim anahtarı sunuyoruz: “Kendini değiştir.”

Eğer dünya değişsin, savaşlar bitsin, gelecek umutla dolsun istiyorsan kendini değiştirmekle başla. Kendini değiştir ama başkalarının değişmesini bekleme. Ve kendini değiştirmek için en etkili araç insanın nefesidir. Herkes nefes alıp veriyor; insan nefes alış veriş tarzını değiştirerek bünyesinde olumlu ve kökten değişimlere neden olabilir.

Nefes; hem fiziksel hem de duygusal ve zihinsel olarak insanı olumlu, pozitif, sağlıklı yönde değiştiren bir eylemdir. Sağlık iyi olma hali, mutlu, pozitif olma hali olarak tanımlanabilir, nefesle bunu herkes başarabilir. İnsan fiziksel sağlığına ulaştığı kadar düşünsel ve duygusal dünyasında da içsel barışını sağladığı ve mutlu olduğunda bu iyilik halini dış dünyaya yansıtır. Toplum bireylerden oluşmaktadır, birey içsel iyilik halini dışarı yansıttığında toplum da iyileşecek, böylece çevre de iyileşecek ve dünya da iyileşecektir.

İşte nefesin değişim üzerinde bu kadar önemli etkisi var. Sadece 5-10 dakikada nefesinizi tanıyın, nefes alış verişlerinizi izleyin, nefesinizi doğru ayarlara oturtun ve nefes akışını düzenleyin böylece olumlu değişim önce bünyenizde ortaya çıkacak ve sonra sizden dışarıya taşacak.

Sadece tek bir kişi nefesini değiştirerek dünyadaki değişim alevini başlatabilir.

İşte her birey bu sorumluluğu üzerine alarak, nefesini değiştirerek dünyayı değiştirmeye başlasın.

7 Temmuz Dünya Değişim Günü etkinliklerinin yapılacağı iller ve alanlar:

İstanbul - Şişli Nişantaşı Sanat Parkı – saat: 16.00

İzmir – Urla Kent Meydanı – saat 18.00

Ankara -Çankaya İncek Bulvarı –Ahlatlıbel Atatürk Parkı– saat: 16.00

Tekirdağ Sahil –Anfitiyatro - saat 18.00

Bursa - Nilüfer Üç Fidan Parkı – saat: 16.00

Denizli – Demokrasi Meydanı – saat: 20.00

Çanakkale – Adatepe Köyü Köy Meydanı – saat: 16.00

Antalya – Konyaaltı Kent Meydanı – saat: 20.00

Adana – Süleyman Demirel Bulvarı Pastabahçe - saat 18.00

Eskişehir - Haller Gençlik Merkezi Parkı - saat 16.00

Bodrum – Gümbet Sami Beach Hotel - saat 18.00

Çorlu – Cumhuriyet Parkı - saat: 18.00