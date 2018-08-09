Dünya gençliği Buca’da buluştu

Dünyanın dört bir yanından gelen üniversite gençliği, Buca Belediyesi’nin bu yıl 2’ncisini düzenlediği ‘Summer University in Buca’ programı kapsamında İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi’nde bir araya geldi. 10 ülkeden toplam 36 öğrencinin katıldığı yaz üniversitesinde İzmir ve Buca’nın tarihi değerlerinden tarımına, kamusal yatırımlarından hayvancılığına kadar birçok alanda inceleme yapıp fikir alışverişinde bulunan gençler, Buca’ya tam not verdi

Buca Belediyesi ‘2. Summer University in Buca’ kampını Kaynaklar İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi’nde gerçekleştirdi. 10 gün süren kampa İspanya, İtalya, Hollanda, Ukrayna, Slovakya, Rusya, Fas, Arjantin, Belçika, Somali ve Türkiye’den toplam 36 üniversite öğrencisi katıldı.

Kaynakların yeşillikler içindeki muhteşem doğasında konumlanan İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi’nde bir araya gelen üniversite gençliği ülkelerinin kültürlerini tanıtıp yepyeni dostluklara yelken açtı.

İzmir ve Buca’da incelemelerde bulunan öğrenciler, ülkelerinde eğitim gördükleri tarım, hayvancılık, tarih ve kamu yönetimi gibi branşlarda inceleme gezileri yaparak fikir alışverişinde bulundu. Buca ve İzmir’in tarihi yerlerini gezip Buca köylerindeki tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmaları ve kamusal yatırımları değerlendiren üniversite gençliği Buca’nın özellikle doğasına hayran kaldı.

İspanya’dan gelen ve tarım alanında eğitim gören Ander Guerre Ruis, Türkiye’nin tarım üretiminde insan ağırlıklı emek sarf ettiğini, teknolojiyi tarıma uyarlamadığına dikkat çekerken, Hollanda’dan kampa katılan Marit de Guedo, Buca Belediyesi’nin çok iyi kompleksler inşa ettiğini bu yöndeki çalışmalarıyla spor ve kültürel anlamda Hollanda’dan bir adım önde olduğunu söyledi.

Summer University in Buca kampına Somali’den katılan ve akıcı Türkçesiyle dikkat çeken Abdullah Abdi, Buca Belediyesi sayesinde çok güzel dostluklar kurup kültür alışverişinde bulunduklarını, Buca halkının sıcaklığı ve yemeklerine hayran kaldığını söyledi. Unutulmaz hatıralarla ülkelerine dönmeye hazırlanan öğrenciler kendilerini ağırlayan Buca Belediyesi’ne teşekkür etti.