Dünya Simental Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Felix Sebastian Avernig, "Simental ırkında son yıllarda Türkiye sayısal anlamda çok ciddi rakamlara ulaştı. Yakında kendi etini üretecek potansiyele gelecektir" dedi

Dünya Simental Federasyonu Konferansı'nın 22'ncisi İzmir'de başladı. Konferans kapsamında farklı ülkelerden 300 sığır yetiştiricisi İzmir'in Selçuk ilçesinde bir araya geldi.



Konferans öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Dünya Simental Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Avernig, bir önceki konferansın Polonya'da gerçekleştirildiğini belirterek, Türkiye'nin ilk defa böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.



Simentalin Türkiye'de gelişmesi için bu organizasyonunun çok önemli olduğunu ifade eden Avernig, "Simental ırkında son yıllarda Türkiye sayısal anlamda çok ciddi rakamlara ulaştı. Yakında kendi etini üretecek potansiyele gelecektir." diye konuşu.



Avernig, et ve süt üretiminden istenilen ölçüde verim alınması için bu konferansları önemsediklerini belirtti.



Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan, konferansın 3 gün süreceğini belirterek, "Dünya hem süt hem de et üreten kombine ırklara yöneldi. Bu kapsamda ülkemizde de çalışmalar var. Sonuçlarını en yakın zamanda alırız diye tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.



Avrupa Simental Federasyonu Başkanı Josef Kucera ise Türkiye'nin hayvancılıkta potansiyelinin çok yüksek olduğunu bildirdi.



Türkiye'nin Avrupa Simental Federasyonuna üyelik için başvuruda bulunduğunu dile getiren Kucera, "Ben şahsi olarak olumlu buluyorum. Üye olacağını da düşünüyorum. Toplantı sonrası bunun kararı verilecektir." şeklinde konuştu.



Kucera, konferans ile katılımcı ülkeler arasında üretim kapasitelerinin artırılmasının hedeflediğini söyledi.





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