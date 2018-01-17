Dünyaca ünlü manken İzmir'de büyüledi

Avrupa'nın en büyük gelinlik fuarı IF Wedding Fashion İzmir'in "açılış gününe özel" defilesinde tam anlamıyla moda şöleni yaşandı. "Victoria’s Secret meleği" dünyaca ünlü manken Maryna Linchuk’un da yer aldığı defile, 2018 yılının abiye tasarımlarıyla izleyenleri adeta büyüledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen 12. IF Wedding Fashion İzmir kapsamında Türkiye’de ilk kez podyuma çıkan Victoria’s Secret mankeni Maryna Linchuk, fuara özel abiye giyim markası AlfaBeta’nın hazırladığı defilede izleyenleri büyüledi. Koreografisini Öner Evez’in üstlendiği defile, 12’inci IF Wedding Fashion İzmir’e özel tasarlanan yaklaşık 40 abiye ve birbirinden ünlü mankenlerle Fuar İzmir’de adeta moda rüzgarı estirdi. Dünyanın en önemli iç çamaşırı markalarından biri olan Victoria’s Secret meleği Belaruslu model Maryna Linchuk ve mankenliğe veda edip müzik sektörüne geçiş yapan Ayşe Hatun Önal ile birlikte, aralarında Merve Büyüksaraç, Tuba Melis Türk ve Ece Begüm Yüc etan’ın da bulunduğu 30 mankenin podyuma çıktığı gecede, ‘AlfaBetaSS 18 Couture’ koleksiyonu tasarımlar büyük ilgi gördü.





İzmir’den çok keyif aldım

Defile sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Linchuk, "Çocukken Türkiye'de çok sık bulundum. İstanbul, İzmir, Antalya ve Marmaris'e gittim. Türkiye'de özellikle yemekleri beğendim. Herkes çok arkadaşça davrandı. Defilede kendimi çok iyi ve mutlu hissettim. Bu kıyafetlerin içinde kendimi prenses gibi hissettim. Defileden ve İzmir'den çok keyif aldım" dedi.Şarkıcılık kariyerine başladıktan uzun bir müddet sonra podyuma ilk kez 12. IF Wedding Fashion İzmir ile geri dönen Ayşe Hatun Önal da defile elbiseleri içinde kendini "prensesler gibi" hissettiğini belirterek, “İzmir’i ve İzmir’in insanlarını çok seviyorum. Adanalıyım ancak ikinci memleketim İstanbul değil İzmir” şeklinde konuştu. Defilenin çok keyifli geçtiğini de belirten Önal, “Koleksiyon gerçekten çok güzel. Bütün parçalar çok güzeldi. Hepsini giymek istedim. Maryna Linchuk ile aynı podyuma çıkmak da çok keyifliydi. Kendisi çok sıcakkanlı" dedi.