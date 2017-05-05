Dünyada sadece 24 kişide var. İzmir'de sergilenecek

Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar, dünyada sadece 24 kişinin sahip olduğu, 2.4 milyon pound değerindeki “Vulcan” modelini İzmir’de sergilemeye hazırlanıyor. Aston Martin’in sadece pist kullanımı için ürettiği “Vulcan” zamanın çok ötesinde teknolojik özellikleriyle otomobil tutkunları tarafından “şaheser” olarak yorumlanıyor.



Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar; dünyada sadece 24 kişinin sahip olduğu ve satışa çıktığı bir saat içinde tamamının tükendiği, 2.4 milyon pound değerindeki Aston Martin “Vulcan” modelini İzmir’de sergilemeye hazırlanıyor. Aston Martin Vulcan modelinin Türkiye’deki fiyatı ise vergilerle 45 milyon TL’ye ulaşıyor.



Aston Martin’in sadece pist kullanımı için ürettiği ve 24 adetle sınırlı tuttuğu Vulcan modeli,7 litrelik V12 motora sahip. Vulcan modeli sıra dışı tasarımının yanı sıra, 820 beygirlik motoru ve hafifliği ile otomobil tutkunları tarafından şaheser olarak yorumlanıyor.



Aston Martin Kreatif Grup Başkanı Marek Reichman’ın başkanlığındaki tasarım ekibinin imzasını taşıyan bu süper otomobil, keskin hatları ve ince far tasarımıyla tüm dikkatleri üstüne çekmeyi başarıyor. Vulcan modeli 13 Mayıs’tan itibaren Aston Martin Türkiye’nin Folkart Towers’ta bulunan showroomunda sergilenecek.





