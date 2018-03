Dünya’nın ‘en ağır’ fuarı İzmir’de başladı

24. MARBLE – Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı. Türkiye’nin en büyük ihtisas fuarı olan, dünyada ise alanında en büyük ilk 3 fuar arasında yer alan MARBLE, ‘Doğal taşı kaynağında deneyimleyin’ sloganıyla binlerce ziyaretçisini Fuarİzmir’de ağırlıyor

İzmir’den dünyaya açılan ve alanında bir dünya markası olan MARBLE – Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı kaplarını 24. kez ziyaretçilerine açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 28-31 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek 24. MARBLE–Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı, doğal taş sektörünün kalbinin attığı bir platform olacak. Yeni doğal taş örneklerinin tanıtımının yapılacağı, en son teknoloji iş ile mermer makineleri ve makine sarf malzemelerinin sektör temsilcileriyle buluşacağı MARBLE Fuarı, sadece profesyonel ziyaretçilere açık olacak.24’ncü kez kapılarını açan MARBLE–Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nın açılışında konuşan Ege Maden ihracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, ‘Kendi ülkemizde sanayici bile görünmezken dünyadaki şampiyonlar liginde oynuyoruz. Her takım sadece doğru tranferlerle şampiyon olur. Biz de dünya çapındaki bu büyüklüğümüzü doğru hamlelere borçluyuz. Bu noktada olmamızda özellikle ekonomi ve enerji bakanlıklarımızdan inanılmaz destekler gördük. Bu süreçte sektör olarak bütün yüreğimizle çalıştık. Bu sektör bütün Türkiye’nin sahip olduğu bir sektördür. 80 milyon bu sektörün sahibi. Bu yıl yüzde 25 büyüyeceğiz. 2023 hedeflerini yaklayan belki de tek sektör olacağız. Büyün paydaşlar olarak 11 STK ile birleştik. Bu birleşimle de ortak paydamız Türkiye’dir. Dünya’da cari açıklarını öz sermayeleriyle kapatan ülke sayısı azıdr. Türkiye’de bu noktada özellikle mermerde bunu başarabiliriz’ dedi.Mermer ihracatında son 2-3 yılda yaşanılan olumsuzlukların tersine döndüğünü ve sektörün büyümesinde ciddi bir ivme oluştuğunu belirten TÜMMER Yönetim Kurulu Başkanı Raif Türk, şöyle konuştu: 2016 yılında 1 milyara 650 milyon dolara düşen ihracatımız yeniden 2 milyar doların üzerine çıktı. Önümzüdeki fuarda 2,5 milyar dolar olarak düşünüyoruz. Bunun içinde ciddi bir çaba gerekmeyecek. Çünkü üreticilerimiz çevreci, blimsel ve teknik çalışıyor. Dünyadaki gelişmeleri yakında takip ediyporuz. Dünayda ciddi ve önemli bir oyuncuyuz. Bu süreçte özellikle Enerji Bakanımız Berat Albayrak bizleri gayet iyi anladı. Bu süreçte bürokratik engelleri de kaldırarak, yolumuzun tam olarak açılmasını sağlıyor. Sektör olarak 2023 hedefine ulaşacağız. Makinecilerimizin hava şartlaından yaşadıkalrı sıkıntılar konusunda gerekli önlemleri alan İZFAŞ ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu tarafından alındı. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Artık sorunlarımızı çok daha iyi anlatabileceğimizi ve sekötörümüzü çok daha iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyorum.Dünyadaki doğaltaş rezervlerinin yüzde 35 ile 40’ının Türkiye’de bulunduğunu ancak ihracatın 1 milyar dolar olmasını şikayet eden İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, ‘Rezervlerimize orantılı olarak baktığımızda 6-7 milyar dolara ulaşmamız gerekiyor. Bu rakama ulaşmak için Türk taşı markasını tüm dünyaya tanıtmak zorundayız. İMİB olarak bunu başlatık. Türk taşının bir hikayesinin olduğunu tüm dünyaya anlatmamız gerekiyor. Geçen yıla göre yüzde 7’lik bir artışla doğaltaş ihracatımız bugün itibariyle 386 milyon dolara yaklaştı. Doğaltaşın çok kıymetli olduğunu bir bilim kurulu kurararak herkese anlatmaya çalışacağız. Ancak bazı haber kanallarında izlediğiniz zeytinyağının tonunun 3 bin 500 dolar olduğunu doğaltaşın ise 600-700 dolar olduğu kıyaslaması ile sanki doğaltaşın değersiz olduğunu gösteren açıklamalar gerçeği yansıtmıyor. Ancak onlar zeytinyağının işlenmiş olduğunu unutuyor. Doğaltaş işlenirse 12 bin dolara ulaşıyor. Kıyaslama doğru yapılmalı. Üretilen her üründe maden vardır. Bunu bilerek hareket edersek madenlerin ülkemize katkısını doğru şekilde anlatabiliriz’ ifadelerini kullandı.‘Bu fuarın bu noktalara gelmiş olmasından dolayı gururluyuz’ diyen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardmcısı Hakan Kızartıcı, şöyle konuştu: Dünyada mermer rezervi noktasında lideriz. Doğaltaş sektöründe ve ihracatında özellikle blokta lideriz. İşlenmiş mermerde ise üst sıralardayız. Bu fuar dünya çapında en önemli fuarlardan biri oldu. Seçilmiş bazı yurtiçi fuarlarımızı yurtdışı fuarı gibi bakanlık olarak destekliyoruz. Bu seçilmiş fuarlarından biri de Marble’dir. Çünkü türünün en iyisi. Gönül çok daha iyi olmasını istiyor. Bu noktada da desteğimizi sürdüreceğiz. Bakanlık olarak 13 ülkeden 60’ın üzerinde alıcı getirdik. Sektörün dünya çapında büyümesine destek vereceğiz.Marble’i ülkeminin mermercilik alanındaki en önemli buluşma noktası olarak nitelendiren İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, ‘Türkiye’nin mermercilik alanındaki en önemli buluşması olan bu fuarda ülkemiz ve şehrimiz kendini isaptlamış ve artık marka olmuştur. Bu fuarla mermer pazarından alacağımız payı arttıracağız. Çünkü dünyadaki en büyük zerve sahip olan ülkemizin hakettiği payı alabilmesi gerekiyor. Bu noktada ülkemizin yaptığı çalışmalarla en büyük pay sahibi de olacağına inanıyorum’ dedi.Fuarİzmir’deki A, B ve C Holü’nde firmaların doğal taş çeşitlerini sergileyeceğini ve C Holü’nün arka bölümünün ise uluslararası katılım alanı olacağını ve toplamda 150 bin metrekarelik alanının bu fuara tahsis edildiğini vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 2017 yılında 139 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuar, bu yıl 150 bin metrekare alanda gerçekleşecek. Toplam stant alanı 54 bin metrekareden 57 bin 51 metrekareye yükseldi. Geçen yıla oranla katılımcı sayısı 213’den 220’ye, yerli firma sayısı 896’dan 923’e çıktı. 23. MARBLE’da bin 109 olan katılımcı sayısı toplamda bin 143 oldu. Mermer fuarı ekonomik getiri anlamında ülkemizde birinci varsayılıyor. Dünyada ise alanındaki 2 mermer fuarından biridir. Nereden bakarsanız bakın bu böyledir. 24 yıl önce 47 mermerciyle başlayan İzmir Mermer Fuarı’nın ihracatı o zaman 40 milyondu. Ama geçen yıl ihracatımız 2 milyar doları geçti. Dünya ülkelerinin kalkınmışlığına, çevre bilinci de kalkınma kadar nitelik katıyor. O nedenle üretimde çevreyi mutlaka gözönünde tutmalıyız. Bu gelecek kuşaklarımız ve dünyanın geleceği için zorunludur.MARBLE için fuar alanının 4 yıldır büyütüldüğünü ve fuarı beledeyi bütçesinden finanse ettiklerini söyleyen Kocaoğlu, ‘MARBLE’a belediye bütçesinden ciddi kaynak ayırıyoruz. İhracatı arttırmak, ülke sektörülerini dünyaya sunmak, alıcı ve satıcıları buluşturmak ve kentimizle birlikte ülkemizin de kalkınmasına katkıda bulunmak için bu destekleri yapıyoruz. Yerelde kalkınma şiarıyla 14 yıl önce çıktığımız yolda, neleri başardığımız rakalmlarla ortadadır. Yerel yönetimler, hamleleriyle ülkelerin kalkınmasını sağlamalı. Çünkü yereller bir kaldıraçtır. Bu fuar alanı da bu felsefenin sonucu olarak ortaya konmuştur’ ifadelerini kullandı.Her yıl büyüyen MARBLE, bu yıl da her alanda gelişme gösterdi. 2017 yılında 139 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuar, bu yıl 150 bin metrekare alanda gerçekleşecek. Toplam stant alanı 54 bin metrekareden 57 bin 51 metrekareye yükseldi. Geçen yıla oranla katılımcı sayısı 213’den 220’ye yerli firma sayısı 896’dan 923’e çıktı. 23. MARBLE’da bin 109 olan katılımcı sayısı toplamda bin 143 oldu. A, B ve C Holü’nde firmalar doğal taş çeşitleri sergileyecek, yine C Holü’nün arka bölümü ise Uluslararası Katılım Alanı olacak. Afganistan, Çin, Hindistan, İran ve Brezilya, bu özel alanda milli katılımla yer alacak. D Holü’nde makine sarf malzemeleri, açık alanlarda ise makineler sergilenecek.Fuara 33 ülkeden 220 yabancı katılımcı yer alırken, Türkiye’nin 45 ilinden ise 923 katılımcı fuarda yerini aldı.Türkiye’de tespit edilen 650 farklı renk ve dokudaki doğal taşların en güzel örnekleri MARBLE’da yer alacak. Uluslararası piyasada en tanınmış mermer çeşitlerinden olan Süpren, Elazığ Vişne, Akşehir Siyah, Manyas Beyaz, Bilecik Bej, Kaplan Postu, Denizli Traverten, Ege Bordo, Milas Leylak, Gemlik Diyabaz ve Afyon Şekeri gibi çeşitler MARBLE’da sergilenecek. Ayrıca yeşil, beyaz, turuncu başta olmak üzere pek çok değişik renk ve desende oniks tarzı mermer de fuarda yer alacak.Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde, Ege İhracatçı Birlikleri ve İZFAŞ işbirliği ile fuar süresince organize edilecek ‘Alım Heyeti’ programına Çin, Hindistan, İngiltere, Almanya, Fransa, Suudi Arabistan ülkelerinden katılım olacak. Geçtiğimiz yıl iki gün içinde 9 bin 265 ticari görüşmenin kaydedildiği program kapsamında bir araya gelen satın almacılar, Türkiye doğal taş ihracatını doğrudan etkileyecek ticari anlaşmalara imza atacak.Fuar etkinlikleri kapsamında gerçekleşen Genç Yaratıcı Fikirler Platformu’nda da final heyecanı yaşanacak. Genç tasarımcılar ile sektörün yenilikçi firmalarını bir araya getiren platformda, destek veren 11 firmanın ürettiği 22 tasarım görücüye çıkacak. B Holü’nün girişinde bulunan fuaye alanında sergilenecek olan birbirinden özel tasarımlardan en iyi üçü ödüllendirilecek.İki yılda bir düzenlenen, son olarak geçtiğimiz yıl düzenlenen Taş Kongresi bu yıl gerçekleşmeyecek. 24. MARBLE’da çeşitli sempozyumlar ve buluşmalar gerçekleşecek. Sektör Buluşmaları adı altında Hindistan, Amerika, Rusya ve İran’ın doğal taş birliklerinden önemli isimler sektör konusunda deneyimlerini paylaşarak dinleyicileri bilgilendirecek. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Faruk Çalapkulu’nun yapacağı Dünya Taş Forumu’na Dünya Doğaltaş Derneği, Ege İhracatçı Birlikleri, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri, Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği, Amerika Doğaltaş Enstitüsü, Çin Shuitou Uluslararası Doğaltaş Fuarı, Hindistan Ticaret ve Endüstri Odası Federasyonu, Rusya Doğaltaş Enstitüsü Derneği ve İran Doğaltaş Fuarı temsilcileri yer alacak. Sektörel Deneyimler etkinliğinde ise tasarımcı, küratör, tarihçi, mimarlık eleştirmeni Gökhan Karakuş ‘21. Yüzyılda Mermer Tasarımı’ konuşma yapacak.