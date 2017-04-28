Dünyanın geleceği organik tarıma bağlı

İzmir Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Fehmi Akçiçek, Amerikan Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı bir araştırmaya göre, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaklaşık 80 bin yeni kimyasal ürünün geliştiğini ve pek çoğunun ziraat alanında olduğunu söyledi.Prof. Dr. Akçiçek, "Dünyamızın geleceği organik tarımdır" dedi.



Gurme İzmir - 8'inci Ekoloji İzmir Organik Ürünler Fuarı kapsamında düzenlenen, 'Organik Beslenme ve Sağlık, Mesleklerin Organik Sektörüne Bakışları Semineri'nde konuşan İzmir Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Fehmi Akçiçek, tehlikenin büyüklüğü karşısında önlem almak gerektiğini belirterek, organik ürünlerin çözüm olabileceğini, bu gıdayı her gelir seviyesinden insanın ulaşılabileceği düzeye getirmek gerektiğine dikkat çekti.



Ruhumuza imkan tanımalı

Beslenmenin en kritik şifa kaynaklarından biri olduğunu belirten Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Nevin Turgay ise yenilen yemekten haz almanın da çok önemli olduğunu belirterek, sofraya kiminle oturduğununuz bazen ne yediğinizden bile önemlidir diye konuştu. Prof.Dr. Turgay, sözlerine şöyle devam etti:"Dünyada en uzun yaşam potansiyeli olan insanların yaşadığı Japonya’nın güneyinde yer alan Okinawa Adası’nda bir araştırma yapılmış. Araştırma sonucunda fark edilmiş ki buradan göç eden ve modern yaşam dinamiklerine kendini kaptıran kişilerin ömründe kısalma olmuş. Adanın sokaklarında dolaşıldığında görülmüş ki adanın daha sakin ve daha yavaş kendine has bir ritmi var. Sakinleşmeye çalışmalı ve ruhumuza bize yetişmesi için imkan tanımalıyız."Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Eren Akçiçek, organik gıdalar antioksidan etkisi yüksek gıdalar olduğunu ve anti kanser etkisinin varlığına dikkat çekti.Özellikle çocukların ve bebeklerin beslenmesinde organik gıdanın çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Akçiçek, organik gıdanın hem lezzetli hem sağlıklı olduğunu söyleyerek, “Gelecek nesillere karşı bir borcumuz var: Toprağı korumak. Toprağın tekrar bereketini ve hizmetini koruma altına almalıyız. Organik tarım bir nevi eskiye dönüştür. Dünyamızın geleceği organik tarımdır" dedi.