Dünyayı çevreci çocuklar kurtaracak

5 Haziran Dünya Çevre Günü tüm İzmir'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Geleceğin büyükleri çocuk yaştan doğayı kirletmemeyi, onu korumayı öğrenmeye başladı. Eğlenceli etkinliklerle çocuklara çevre bilinci aşılandı

Bucalı çocuklar 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü hazırladıkları etkinliklerle kutladı. Buca Belediyesi'nin düzenlediği Çevre Haftası etkinliğinde bir araya gelen Bucalı çocuklar, defileleri, koro çalışmaları ve bilimsel projelerini sergiledikleri stantlarıyla Dünya Çevre Günü'nü eğlence dolu etkinliklerle kutladı. Etkinlikte Buca Belediyesi'nin düzenlediği çevre konulu slogan, kompozisyon, karikatür ve resim yarışmalarında dereceye giren yarışmacılara ödüllerini verip, çocukların çevre bilinciyle donanmış bilimsel projelerini inceleyen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, 'Dünyayı bilim kurtaracak, fizik kurtaracak, kimya kurtaracak. Dünyayı bu çocuklar kurtaracak' dedi.

Geri dönüşüm defilesi

Dünya Çevre Günü etkinliğinde Bucalı çocuklar birbirinden renkli ve coşkulu gösterileriyle göz doldurdu. Şehit Astsubay Ümit Başaran İlköğretim Okulu öğrencilerinin yaratıcılıklarını kullanarak plastik tabak, eldiven, ayna, çöp poşeti gibi malzemeleri kullanarak ürettikleri geri dönüş temalı defilesi büyük beğeni topladı. Minik öğrencilerin halk dansları gösterileri ve çevre başlığını işleyerek söz yazdıkları şarkılarını seslendirdikleri koro çalışması izleyicilerden tam not aldı.

Etkinlikte Buca Belediyesi tarafından düzenlenen çevre temalı slogan yarışmasında 'Çevreni Koru, Farkındalık Yarat, Geleceğine Temiz İzler Bırak' sloganı ile birinciliği elde eden Tuncay Aydın'a ve Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen kompozisyon, resim ve karikatür yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Bilim stantları

Buca Belediyesi'nin Çevre Günü etkinliğinin dikkat çeken diğer bir bölümü ise öğrencilerin doğaya saygılı çevreci projelerini sergiledikleri bilim stantları oldu. Öğrencilerin el birliğiyle ürettiği yaratıcı çalışmalarını tek tek inceleyip, bilgi alan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, 'Yarınlarımız olan çocuklarımızın çevre bilincindeki geldiği noktayı bu çalışmalarda çok net olarak görüyoruz. Dünyayı bilim kurtaracak, fizik kurtaracak, kimya kurtaracak. Dünyayı bu çocuklar kurtaracak' dedi.