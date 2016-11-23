'Dur' ihtarına uymayınca vurulan adam öldü!

İzmir'in Bergama İlçesi'nde, iddiaya göre, geçen perşembe günü jandarmanın 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışırken açılan ateş sonucu başından vurulan 36 yaşındaki Tufan Pancar, kaldırıldığı hastanede öldü

Bergama'daki Zeus Ormanları yakınında geçen perşembe sabahı bakır kablo hırsızlığı yapıldığını öğrenen jandarma, bölgeye hareket etti. İddiaya göre, evli ve 2 çocuk babası Tufan Pancar'ı olay yerinden ormanlık alana kaçarken gören ekipler, peşine düştü. Şüphelinin durması için ekiplerin önce havaya ateş açtığı, durmaması üzerine yapılan uyarı atışı sırasında ise Tufan Pancar'ın başından yaralandığı belirtildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Tufan Pancar, dün saat 15.00'te öldü. Tufan Pancar'ın cenazesinin, bugün ikindide Laleli Caminde kılınacak namazın ardından Bergama Kabristanı'nda toprağa verileceği öğrenildi.