Duvarı delerek fabrika soymaya kalktılar

İzmir'in Torbalı ilçesinde 6 ay önce faaliyetlerini durduran fabrikaya, duvarı delerek hırsızlık amacıyla girdikleri tahmin edilen 2 kişi, bölgede devriye görevi yürüten jandarma ekiplerince yakalandı

Duvarı delerek fabrika soymaya kalktılar
15 Ağustos 2018 Çarşamba 13:23

Kuşçuburun Mahallesi'nde dün saat 11.00 sıralarında C.A. ve A.A., yaklaşık 6 ay önce faaliyetlerini durduran bir fabrikanın duvarını balyoz ve levyeyle kırarak içeri girdi. Fabrikadan makine hırsızlığı yapmayı planladıkları sanılan şüpheliler, bölgede devriye görevindeki Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından fark edildi. Fabrikada yakalanan C.A. ve A.A., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Sorgularının ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #fabrika soymak #hırsız #duvar delmek
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