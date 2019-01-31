EBSO'dan "Bayraklı'nın başkanı Barış Erel olsun" isteği

Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) Meclis Toplantısı'nda, İzmir'in Bayraklı ilçesinden belediye başkan aday adayı olan CHP'li Barış Erel'in, aday gösterilmesi için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme kararı alındı. Toplantının ardından Meclis Başkanı Salih Esen, Kılıçdaroğlu'nu telefon ile arayarak, taleplerini iletti

EBSO Basın Yayın Meslek Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi Barış Erel, İzmir'in Bayraklı ilçesinde CHP'den belediye başkan aday adayı oldu. 28 Ocak Pazartesi günü yapılan EBSO Meclis Toplantısı'nda da üyeler, Erel'in, aday gösterilmesi için CHP Genel Merkezi ile görüşme kararı aldı. ESBO Meclis Başkanı Salih Esen, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, Barış Erel'in Bayraklı'dan belediye başkan adayı gösterilmesi istediklerini bildirdi.

Barış Erel, EBSO Meclisi'nin bu talebiyle ilgili olarak, "Ege Bölgesi'nin en büyük ve en köklü meslek odalarından biri olan ve benim de üyesi olmaktan gurur duyduğum EBSO Meclisi'nde hemen hemen her görüşten sanayicinin verdikleri destek ve duydukları güven beni çok onurlandırmakla birlikte Bayraklı ve İzmir'e olan sorumluluklarımı bir kat daha artırdı. Bu sinerjiyle daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz" dedi.