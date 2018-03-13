EBSO Gazetecilik Yarışması'nda Ali Budak ikinci kez ödül aldı

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Aytaç Sefiloğlu 19. Gazetecilik Yarışması'nda, muhabirimiz Ali Budak, bu yıl da röportaj kategorisinde birinci oldu

Merhum ekonomi gazetecisi Aytaç Sefiloğlu adına düzenlenen yarışmada sanayiciler, gazetecilik örgütlerinden temsilciler ve akademisyenlerin katılımıyla oluşturulan jüri heyeti, değerlendirmesini tamamladı. Yarışmaya röportaj kategorisinde 'Endüstri 4.0 olması için Toplum 4.0 olmalı' eseriyle katılan Ali Budak, birinci oldu.



Ege Bölgesi Sanayi Odası 19. Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik Yarışması sonuçlandı.



Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın düzenlediği Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik Yarışması’nın Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selda Akçalı, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Başkanı Dekan Vekili Prof. Dr. Kamil Tüğen, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Gappi, Ekonomi Muhabirleri Derneği Üyesi Sosyal Medya Komitesi Sorumlusu Serap Dikmen Ahmetoğlu, TRT İzmir Bölge Müdürlüğü Haber Md. Yrd. Ömer Kebapçıoğlu, EBSO Yönetim Kurulu Üyeleri Eyüp Sevimli, Muhsin Dönmez, Deniz Gündüz, Hakan Ürün’den oluşan jüri üyeleri, 07 Mart 2018 Çarşamba yaptıkları değerlendirme sonucu aşağıda yer alan eserleri ödüle layık görüldü.



HABER- ARAŞTIRMA-İNCELEME DALI



1- Tolga Albay-Anadolu Ajansı- Ailece robot üretiyorlar

2- Saadet Erciyas- Kent Yaşam- İzmir bisiklet turizmi için hazırlanıyor

3- Fadime Kuzu-Yenigün Gazetesi- Liman olmasaydı İzmir olmazdı



Mansiyon: Kadir Kemaloğlu- Yeni Asır Gazetesi- Kazandıran ceza



RÖPORTAJ



1. Ali Budak- Haber Ekspres- Endüstri 4.0 olması için Toplum 4.0 olmalı

2. Duygu Göksu- Ticaret Gazetesi- Çiftçiye küresel Pazar ile birleştirmek kooperatif ile mümkün

3. Deniz Çaba- İzmir Life- İzmir trend şehir



Mansiyon: Selda Ak Ticaret Gazetesi- Hurma zeytin destek bekliyor