EBSO seçimlerinde İTO kulisi

Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın komite seçimlerine, 9 Nisan'da yapılacak olan İzmir Ticaret Odası (İTO) seçimleri damgasını vurdu. Hala adaylığını açıklamayan Demirtaş'ın seçimi kazanamayacağını bildiği için aday olmayacağı konuşulurken, ortak akıl grubunun çok geç kaldığı ve seçimlerde istediğini alamayacağı öne sürüldü. Özgener'in ise başkanlığa en yakın isim olduğu iddia edildi

- Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) yeni dönemde görev yapacak meclis ve meslek komitesi üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. EBSO üyesi sanayiciler gıdadan tekstile, makineden elektroniğe, inşaattan otomotiv ve yan sanayiye, kimya ve petrokimyadan enerjiye kadar değişen yelpazedeki 64 meslek komitesinde, 328 meslek komitesi üyesi ile 132 meclis üyesini belirliyor. Ancak seçimlerde 12 komitede 2 liste, 1 komitede ise 3 liste yer aldı. Seçimde EBSO ile ilgili herhangi bir heyecan da yoktu. Ancak seçimde en çok İTO seçimleri konuşuldu.İTO üyesi adaylarla yaptığımız ikili görüşmede 9 Nisan'da gerçekleşecek olan komite seçimlerinden sonra Ekrem Demirtaş'ın kesinlikle aday olmayacağı yerine ise mevcut meclis başkanı Rebii Akdurak'ı aday göstereceği ileri sürüldü. 'Mahmut Özgener ile 6 aydır çalışıyoruz. Bu süreçte de şansının çok yüksek olduğunu gördüm' diye konuşan İTO üyesi, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu sefer Ekrem Demirtaş değişecek. Çünkü her seçimde blok oy aldığı komitelerden oy alamayacak. Kendisi de bunu farkında. İddia ediyorum ki 9 Nisan'daki komite seçimleri sonrasında 10 Nisan sabahı Ekrem Demirtaş hala açıklamadığı adaylığı hiç açıklamayacak. Şimdi o günü bekliyor. 10 Nisan'da kazanamayacağını bildiği seçime Demirtaş girmeyecek. Ancak yerine Meclis Başkanı Rebii Akdurak'ı aday gösterebilir.Yaklaşık 6 aydır hükümetin Ekrem Demirtaş'ı istemediği ve aday olmaması için sözlü uyarılarda bulunduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen İTO üyesi, 'Bu iddialar gerçek değil. Böyle bir şey yok. Bu iddiaları kim ortaya çıkarıyor, bilmiyorum. Ama iddialar Demirtaş'ın ekmeğine yağ sürer. Bunun yanı sıra Mahmut Özgener, seçime iyi hazırlanıyor. Bütün üyelerle bir araya gelip, bire bir görüşmeler yapıyor. Üyelerin sorunlarını dinliyor. Vizyon ve misyon sahibi biri. Zaten şu ana kadar yaptıklarıyla da ortada. Ortak Akıl Grubu ise bu saatten sonra seçimlerde bir şey yapamaz. Çünkü seçim çalışmasına başlamak için çok geç kaldılar' diye konuştu.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da İTO'daki seçimlere ortak akıl grubu adayı noktasında müdahil olduğu iddialarının doğruluğunu teyit eden eski CHP'li kaynağım ise şöyle konuştu: Aziz Kocaoğlu, Özgener'in ileride olası bir büyükşehir belediye başkanlığı adaylığı için önceden hamle yapıyor. Ortak Akıl Grubu'ndan CHP'liler bir aday çıkaracak. Ancak bu aday Hasan Küçükkurt değil. Önümüzdeki günlerde isim netleşecek. Ancak öncelikle komitelerin seçilmesi ve meclise girenlerin netleşmesi gerekiyor. Demirtaş'ın bu seçimde işi zor ama Özgener'in de kolay değil. Ortak Akıl Grubu'nun çıkaracağı aday ise bütün dengeleri değiştirecek. Buna inanıyorum.Seçim süreci boyunca yaptığım ikili görüşmelerde daha çok İTO seçimleri konuşuldu. Hatta bir kaynağım 'CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aziz Kocaoğlu yerine Mahmut Özgener'e teklif götürmeyeceği konusunda kural ya da yasa mı var? Her şey ya da her denge değişir. Zaman süreci belirler' diye konuştu.