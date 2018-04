EBSO’da sönük seçim

Dün gerçekleştirilen EBSO komite seçimlerinde yüzde 37.58 katılım oranıyla tarihin en düşük katılımlı seçimlerinden biri gerçekleşmiş oldu. EBSO seçimlerine katılım sorunu yaşarken, mecliste 30 üye değişecek. Salih Esen ise kıl payı yeniden meclise girerken, Cemal Altıntaş komitesinden giremedi. Kadın sayısı da 5 iken 1’e düştü

- Dün gerçekleşen EBSO seçim lerinde yaklaşık 5 bin üyeden İl Seçim Kurulu 3 bin 972 üyeye oy kullanabileceğini söyledi. Sandığa gidip oy kullanan üye sayısı ise bin 493’te kaldı. Yüzde 37.58 katılım oranıyla tarihin en düşük katılımlı seçimlerinden biri de gerçekleşmiş oldu. Seçimler sanayici üyelerden yeterli ilgi görmedi. Seçime katılımın az olması ise sanayicinin sandığa küstüğü yorumları da yapıldı. EBSO seçimlerine katılım sorunu damga vururken, geçtiğim mecliste 5 olan kadın sayısı da 1’e düştü. Salih Esen ise 4 oyla yeniden meclise girerken, Cemal Altıntaş komitesinden seçilemedi. Bu sonuçlara göre ise EBSO ’nun yeni yönetim kurulunda en az bir ismin değişeceği netleşti.Gerçekleştirilen EBSO komite seçimlerinde Salih Esen’in 28’e karşı 32 oyla meclise kıl payı girmesi ‘üyelerin Salih Esen’e uyarıda bulunduğu yönünde yorumlara neden olurken’ konuyla ilgili düşüncelerini sorduğumuz EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, şöyle konuştu: Bu bir hizmet yarışı. Sonuçta bu yarışa katılan her arkadaşımızı kutlamak gerekiyor. Bir seçim maratonu. Tabi ki de odamız sonuç itibarı ile kazanan olsun diye düşünmekteyiz. Tekrar meclis üyesi olmaktan dolayı da mutluyum. Yeni dönemde sektörümüzle ilgili projelerimize ve çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Plastik komitemiz son derece aktif ve plastik sektörünün sıkıntılarını her zaman için ortaya koyan ve çözüm önerileri getiren bir komite pozisyonunda. Aynı yönde çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Plastik komitesinde son dakikada rakip aday çıkması aslında bana da sürpriz oldu. Dün öğrenmiştik. Ama rekabet her zaman için iyidir. Kaliteyi getirir. Çok fazla fark yok. Oylar birbirine çok yakın. Ama bir oyda olsa bir şeylerin beraberinde getiriyor. Odamız için, hepimiz için hayırlısı olsun.EBSO meclisine yeniden giren tek kadın olan EBSO Meclis Üyesi Işın Yılmaz, ‘Ege İş Kadınları Derneği’nin kurucu başkanıyım. Şiarım kadını belli noktalarda temsil edebilmek. Buraya çok çalışarak geldim. Geçen dönemlerde gösterilerek getirilen, kendi çalışmalarıyla değil de ortağı tarafından davet edilip gelen kişiler geriye döndüler. Bir insan bir şeyi çok istemeli. Çok isteyince orada kalmalı. Birinin daveti ile geldiğinde olmuyor. Çok istemesi lazım. Kadınlarda farkındalık da yok. 2 dönem Ege İş Derneği başkanlığı, BASİFED başkan yardımcılığı yanı sıra TÜRKONFED gibi koskoca konfederasyonda tek kadın üyesiyim. İş Dünyası Kadın Komisyonu başkanlığı yaptım. Çalıştığım çok sayıda kurumda tek kadın yönetim kurulu üyesi oldum. Erkek-kadın ayrımı yapmadan çalıştığım çok yer var. Kadın olarak yaptığım o kadar iş var ki zaten EBSO meclis üyesi olmam normal. Benim gibi başka kadınların da illaki başka yerlerde de çalışıyor olması lazım ki buranın farkında olup buraya gelsinler. Buranın farkında olup, isteyerek buraya geldim. Bu 3’üncü seçimim. İlk seçimimde burada olmak için çok mücadele ettim. Benimle birlikte bu kişi gelsin diye işaret edilenler belli bir süre sonra gitti. Neyi arayıp da neyi bulamıyorlar diyecek olursanız onu bilmiyorum’ diye konuştu.Kadınlarla ilgili yapacakları çalışmaları da arttıracaklarını belirten Yılmaz, şöyle devam etti: Bunu daha önce yaptım ve her zaman da yapıyorum. 60 yıllık bir kurumda örnek olması adına meclis başkan yardımcısı oldum. Örnek olmaya çalışıyorum ama olamıyorum bu yüzden üzülüyorum. Bunun sebebini araştıracağız. Ticaret borsasına baktığımızda kadın yönetim kurulu başkanı var. Türkiye’nin tek kadın borsa başkanı. Ticaret Odasında çok daha fazla kadın üye çıkacağına da inanıyorum. Sanayi odasının yapıları gereği çok fazla kadın olmayabilir. Ticaret odasında hizmet sektörleri, güzellik sektörleri var ve oradan daha fazla kadın üye çıkabilir. Sanayi belki biraz daha erkek olması sebebiyle kadınların sanayi odasında daha az olduğunu söyleyebiliriz.EBSO komite seçimlerinde tek 3 listenin hazırlandığı 55. Taşıt Sanayi Meslek Komitesi’nden meclise giren Terbay Makine, Endüstri ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abdullay Baysal, ‘Çok centilmence bir yarış oldu. Kazanacağımızı ümit ediyorduk ve kazandık. Kazanmaktan dolayı sevinçliyiz. Yeni dönem için önemli projelerimiz var. İlk etapta sektörümüz çok önemli ihtiyacı olan mesleki eğitimlerle ilgili çalışmamız olacak. İlk gündem maddemiz bu olacak. İş yerlerindeki kalifiye elemanların bulunamamasıyla ilgili çalışmamız olacak. Liseler, endüstri meslek liseleri, çıraklık okulları ile ilgili düşüncelerimiz var. Organize sanayi bölgelerindeki liselerde taşıtla ilgili eğitim planlarımız olacak. Üyelerin sektördeki kalifiyeli eleman ihtiyaçları ile ilgili taleplerine yoğunlaşacağız. Talepleri toplayıp bu doğrultuda eğitim planlaması hazırlayacağız’ diye konuştu.Bu kadar önemli bir seçimde üyelerin oy kullanmaması ya da sadece üyelerin yüzde 40’ının oy kullanma nedenini sorduğumuz EBSO Üyesi ise şu yorumda bulundu: Ülkedeki tek parti, tek adam rejimi varken TOBB ya da EBSO seçimi sanayiciye ya da üyeye bir şey ifade etmiyor. Katılımın bu nedenle az olduğuna inanıyorum. Değişime kimse inanmıyor. Kimse de oy kullanmak istemiyor. Zaten Yorgancılar’dan da üyeler olarak memnunuz. Yorgancılar’a duyulan güvenden dolayı seçime katılım az oldu. Ancak komtielerde farklı adaylar seçime ilgiyi arttırabilirdi. Bu da olmadı sadece 13 komitede farklı listeler oldu. Bu da seçime katılan sanayici sayısını az olması nedenlerinden biri.-EBSO komite seçimleri sonrasında 132 kişilik EBSO meclisinde 30 üyenin değişimi olacak. Meclis üyesi olacak isimleri ise seçimi kazanan firmalar 9 Nisan’a kadar gönderecek. Yasal süreç bu tarih olduğu için seçimi kazanan firmaların hangi isimlerle mecliste temsil edileceği bilinmiyor.-Geçmiş dönemde yönetim kurulu üyeliği yapan Hüseyin Vatansever de yeniden meclis üyesi oldu. Bunun yanı sıra Altıntaş Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Altıntaş ise seçimi kaybetti ve EBSO eski yönetiminden 1 fire vermiş oldu. Yeni yönetimde bir üyenin değişimi kesinleşti.- Gerçekleştirilen EBSO komite seçimlerinde Salih Esen’in 28’e karşı 32 oyla meclise 4 oy farkla yani kıl payıyla meclise girmesi üyelerin Salih Esen’e uyarıda bulunduğu yönünde yorumlara neden oldu.-Meclise giren tek kadın ise şu an için Işın Yılmaz oldu. Ancak Mustafa Dirin’in meclise 3’üncü kuşaktan kızını göndermesiyle meclisteki kadın sayısının 2’ye çıkabileceği konuşuluyor.-Geçtiğimiz sene EBSO meclisinde temsil edilen PETKİM ise bu sene mecliste olmayacak. Nedeni ise hisselerinin tamamının Azerbaycan’a geçmesi olarak gösteriliyor.-21. Ağaç ve Ağaç Ürünleri Sanayi Meslek Komitesi’nde ise seçim sonucu kurayla belirlendi. Kura sonrasında ise Hüseyin Uğur Tamuğur meclise girmeye hak kazandı.-23. Basım Yayım Sanayi Meslek Komitesi’nde ise listeler delindi. Her iki listeden de meclise girenler Doğan Arbak ve Barış Erel oldu.İzmir Ticaret Borsası’nda yarın gerçekleşecek yönetim seçimleri öncesinde TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Genel Müdürü Güngör Şarman’ın meclis başkanvekili olacağını öğrendik. Bu yeni durum ise üreticinin temsiliyeti noktasında çok yerinde bir karar olarak görüldü.Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda geçtiğimiz yıllarda da genel olarak seçimlere katılımın düşük olduğunu söyleyen EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, ‘Seçime katılımın az olmasının nedeni güveni ve istikrarı gösteriyor. Mevcut yönetimin ve çalışma şeklinin de onaylandığını görüyoruz. Bu seçimle birlikte meclisin yaklaşık yüzde 30’u da yenilenecek. Bu da dinamizmi gösteriyor. Her şey şu an için yolunda görünüyor. Seçimlerde 13 komitenin 2 listeyle seçime girmesi de değişim isteğini gösteriyor. Seçimde liste arttıkça katılım da artıyor. Değişim talebinin az olması bir yerde üyelerin sorunlarının olmadığını ve mevcut yönetimin genele olarak çalışmasından memnun olduğunu gösterir’ dedi.Meclise girecek kadın sayısının bilindiği kadarıyla 1 olması hakkında da üzüldüğünü belirten Esen, ‘Geçmiş dönemlerde meclisteki kadın çalışan arkadaşı sayımız daha yüksekti. Şu anda bir olmasından dolayı da çok üzgünüz. Ancak bu konuda da yapabilecek bir şeyimiz yok. Kadın arkadaşlarımızın daha çok ilgi göstermesi dışında mevcut yönetimin de kadın sayısının arttırılması konusunda çalışacağına inanıyorum’ diye konuştu.Mecliste özellikle mevcut üyelerin 2 ve 3’üncü kuşak temsilcilerini meclise göndermelerini de değerlendiren Esen, şöyle devam etti: Özellikle mecliste 2’nci ve 3’üncü kuşak tarafından talebin çok olmasından dolayı çok memnunuz. Geçmiş dönemde mecliste görev yapmış arkadaşlarımızın çocukları ya da torunlarını da meclise göreve getirdiklerini görüyoruz. Bu aslında önemli bir memnuniyettir. Bu konuda da çok sevinçliyiz.Esen, mevcut yönetimde 1 üyenin değişeceğinin kesin olduğunu diğer isimlerle devam edilip edilmeyeceği konusunda ise kendi alanının olmadığını ve herhangi bir şey söyleyemeyeceğini ifade etti.