Eczane sayısı sınırlı, eczacı sayısı sınırsız

Kübra Topal- Sağlık Bakanı Recep Akdağ , eczacılık fakültelerinin ihtiyaçtan fazla mezun verdiğini belirterek, 'YÖK ile konuşacağız, 2030'a kadar olan eczacı ihtiyacını belirleyip, bu sayıyı dolduracak kadar yeni öğrenci alımı planlayacağız' dedi. Bunun üzerine İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, 'Bu ülkenin bu kadar eczacıya ihtiyacı yok, çünkü yasaya göre sınırlama var, böyle giderse binlerce eczacı olacak ve eczane açamayacak' dedi.



'Eleştirilerimizin duyulması güzel'

'İhtiyaçtan fazla mezun olmaması gerek'

Sağlık Bakanı Akdağ'ın eczacılık fakültelerinin ihtiyaçtan fazla mezun verdiğini söylemesini değerlendiren Sayılkan, 'Bu ciddi bir sorun, yıllardır söylüyoruz, bu ülkenin bu kadar eczacıya ihtiyacı yok diye. 40'ın üstünde fakülte olmuş, bundan 15-20 yıl önce 7 fakülte vardı. Özel, vakıf üniversitesi hepsine onay vermişler' dedi. Bundan 4-5 yıl önce bir yasa değişikliğinden bahseden Sayılkan, 'Yasanın içeriği; nüfusa göre eczane açılışlarını kısıtladı. Yani İzmir'in Bornova ilçesinde her 3 bin 500 kişiye bir eczane düşmesi lazım. Ama tabloya bir bakıyorsunuz; Bornova'da fazladan 70, Konak'ta 90 tane eczane var yani çok aşmışız bu rakamları' şeklinde konuştu.Bir taraftan yasayla eczane açılışlarını kısıtlama olduğunu söyleyen Sayılkan, 'Yasaya göre eczacıların bir hakları var. Açacağı ilçenin dışına çıkması da çok zor bu saatten sonra, dolayısıyla 3 bin 500 kişiye bir sınırlaması var. Ama bir taraftan fakülte açılıyor, binlerce eczacı olacak ama eczane açamayacak, ne olacak bu çocuklar? İşsiz ordusu' dedi. Bunu yaklaşık 6 yıldır her yerde söylediğini dile getiren Tuncay Sayılkan, 'Bunun bir şekilde duyulmuş olması, farkına varılmış olması müthiş bir şey. Türkiye'nin doğusunda ya da güneyinde açılan fakültelerin yeterince hocası olmadığını biliyorum. Bir ya da iki tane hocayla fakülte olduğu için Ege Üniversitesi'nden hocalar oraya gidiyor, ders anlatıp dönüyor' şeklinde konuştu.'Sağlık Bakanı'nın söylediği çok doğru bir şey var' diyen Sayılkan, "İhtiyaçtan fazla mezun olmaması gerek. Gençler üniversite sınavına giriyor, tercihini kazanıyor, çok zor bir okulu bitiriyorlar. Sonra bir bakıyorlar sınırlama var, haliyle gençler o zaman 'Niye beni aldılar' diye sorguluyor. Doğrusu şu: Ne kadar eczane açılacak diye sene içerisinde bir öngörü yapılır. Devlet, hastane ve eczaneler kaç tane eczacı alacak diye bakar. Buna göre bir kontenjan belirlenir" dedi. Yıllardır tam tersi olduğunu söyleyen Sayılkan, 'Her yıl kontenjanların sayısı arttı. Biz dedik ki böyle giderse 2020'de işsiz eczacı ordusu oluşacak. Anladığım kadarıyla henüz bu karar netleşmemiş ama bunun böyle düşünülüyor olması, bununla ilgili adımların atılıyor olması güzel. Çünkü eczacılık fakültesini kazanmak, bitirmek, ailenin emeği zahmetli bir iş. Eğer ihtiyaç varsa bu inşaları yaptırmak lazım, yoksa boşu boşuna bu süreci yaşamamak lazım' şeklinde konuştu.