Efe kıyafetleriyle Ege kültürünü yaşatmak için yola çıktılar

İzmir ve Ege Bölgesi’nde faaliyette bulunan dernek, federasyon ve konfederasyonlar ekonomik, siyasi ve kültürel güç birliği oluşturmak için bir araya gelerek EGEM (Ege İlleri Güç Birliği) Platformu’nu kurdu. Bölgenin ekonomik, siyasi ve kültürel alanda daha da güçlenmesi için birleşmeye karar verdiklerini söylen EGEM Platformu, ‘Yerel, bölgesel ve ulusal siyasette biz de varız. Temsilde adalet isteğinden yola çıktık. Aktif siyasette yer alacak bölge adaylarını destekleyeceğiz’ dedi

Ali Budak- İzmir ve Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren İzmir dernekleri, konfederasyonları, Ege Bölgesi Aydın Dernekleri Federasyonu, Kütahyalılar Federasyonu, Denizliler Derneği, Uşak Ulubeyliler Derneği ve Muğlalılar Derneği’nin birleşmesiyle oluşan

Kültürel ve ekonomik bütünleşmeyi sağlayacağız

Kültürel ve ekonomik anlamda bütünleşmek isteğiyle yola çıktıklarını söyleyen EGEM Platformu dönem Başkanı Turgay Yokuş ‘Şu anda Ege Bölgesi’nin 6 iliyle buradayız. Diğer arkadaşlarımız bugün bizlerle olamayacak. Biz Egem Platformu olarak bölgecilik yapmak adına yola çıkmadık. Bölgemizin kültürel, coğrafi, ekonomik ve ticari markalarını ortaya çıkarmak ve bunu bütün ülkeye tanıtmak istiyoruz. Çocuklara, öğrencilere ve ihtiyaç sahiplerine her türlü desteği vermek, kültürel çalışmalarda bulunmak ve özümüzü sürdürmek adına yola çıktık. Çıktığımız bu yolda geniş kitlelere seslenmek adına özellikle temsilde adalet istiyoruz. İzmir’de ya da diğer illerde siyasette önemli görevlerde bulunmak istiyor ve bu konuda da gerekli çalışmaları yapacağız’ dedi.

‘Değerlerimizi dünyaya tanıtacağız’

İllerimizin ve bölgemizin marka değerlerini ön plana çıkarmak için ciddi çalışmalarda bulunduklarını belirten Yokuş, şunları söyledi: Özellikle bölgemizdeki bütün kültürel değerleri ön plana çıkaracağız. Tanışma sürecini o nedenle Efe kıyafetlerimizle yapıyoruz. Bu süreçte bölgemizin önemli kültürel, coğrafi, yemek ve turistik değerlerimizi ülkemize ve dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bölge olarak ülkemizde çok önemli bir işleve sahibiz ve bunun bilincindeyiz. Bu bilinçle gerçekleştireceğimiz fuarlar aracılığıyla bölgenin ticaretine yön vereceğiz. İzmir ve Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren İzmir dernekleri, konfederasyonları, Ege Bölgesi Aydın Dernekleri Federasyonu, Kütahyalılar Federasyonu, Denizliler Derneği, Uşak Ulubeyliler Derneği ve Muğlalılar Derneği’nin birleşmesiyle oluşan EGEM Platformu başkanı ve başkan yardımcıları üzerlerindeki Ege Bölgesi’nin yöresel kıyafetli olan Efe kıyafetleriyle Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk heykeline çelenk koyduktan sonra gazetemizi ziyaret etti. Ege Bölgesi’nin yöresel kıyafeti olan Efe kıyafetiyle gerçekleştirdikleri ziyaretler güzel görüntülere sahne olurken, dikkat çekmeyi de başaran platform üyeleri amaçlarını da dile getirdiler.Kültürel ve ekonomik anlamda bütünleşmek isteğiyle yola çıktıklarını söyleyen EGEM Platformu dönem Başkanı Turgay Yokuş ‘Şu anda Ege Bölgesi’nin 6 iliyle buradayız. Diğer arkadaşlarımız bugün bizlerle olamayacak. Biz Egem Platformu olarak bölgecilik yapmak adına yola çıkmadık. Bölgemizin kültürel, coğrafi, ekonomik ve ticari markalarını ortaya çıkarmak ve bunu bütün ülkeye tanıtmak istiyoruz. Çocuklara, öğrencilere ve ihtiyaç sahiplerine her türlü desteği vermek, kültürel çalışmalarda bulunmak ve özümüzü sürdürmek adına yola çıktık. Çıktığımız bu yolda geniş kitlelere seslenmek adına özellikle temsilde adalet istiyoruz. İzmir’de ya da diğer illerde siyasette önemli görevlerde bulunmak istiyor ve bu konuda da gerekli çalışmaları yapacağız’ dedi.İllerimizin ve bölgemizin marka değerlerini ön plana çıkarmak için ciddi çalışmalarda bulunduklarını belirten Yokuş, şunları söyledi: Özellikle bölgemizdeki bütün kültürel değerleri ön plana çıkaracağız. Tanışma sürecini o nedenle Efe kıyafetlerimizle yapıyoruz. Bu süreçte bölgemizin önemli kültürel, coğrafi, yemek ve turistik değerlerimizi ülkemize ve dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bölge olarak ülkemizde çok önemli bir işleve sahibiz ve bunun bilincindeyiz. Bu bilinçle gerçekleştireceğimiz fuarlar aracılığıyla bölgenin ticaretine yön vereceğiz.