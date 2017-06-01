Efe kıyafetleriyle Ege kültürünü yaşatmak için yola çıktılar

Kültürel ve ekonomik bütünleşmeyi sağlayacağız
Kültürel ve ekonomik anlamda bütünleşmek isteğiyle yola çıktıklarını söyleyen EGEM Platformu dönem Başkanı Turgay Yokuş ‘Şu anda Ege Bölgesi’nin 6 iliyle buradayız. Diğer arkadaşlarımız bugün bizlerle olamayacak. Biz Egem Platformu olarak bölgecilik yapmak adına yola çıkmadık. Bölgemizin kültürel, coğrafi, ekonomik ve ticari markalarını ortaya çıkarmak ve bunu bütün ülkeye tanıtmak istiyoruz. Çocuklara, öğrencilere ve ihtiyaç sahiplerine her türlü desteği vermek, kültürel çalışmalarda bulunmak ve özümüzü sürdürmek adına yola çıktık. Çıktığımız bu yolda geniş kitlelere seslenmek adına özellikle temsilde adalet istiyoruz. İzmir’de ya da diğer illerde siyasette önemli görevlerde bulunmak istiyor ve bu konuda da gerekli çalışmaları yapacağız’ dedi.
‘Değerlerimizi dünyaya tanıtacağız’
İllerimizin ve bölgemizin marka değerlerini ön plana çıkarmak için ciddi çalışmalarda bulunduklarını belirten Yokuş, şunları söyledi: Özellikle bölgemizdeki bütün kültürel değerleri ön plana çıkaracağız. Tanışma sürecini o nedenle Efe kıyafetlerimizle yapıyoruz. Bu süreçte bölgemizin önemli kültürel, coğrafi, yemek ve turistik değerlerimizi ülkemize ve dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bölge olarak ülkemizde çok önemli bir işleve sahibiz ve bunun bilincindeyiz. Bu bilinçle gerçekleştireceğimiz fuarlar aracılığıyla bölgenin ticaretine yön vereceğiz.