"Efes'e gelen turist sayısı yüzde 50 düştü"

Chp İzmir Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Mustafa Ali Balbay Türkiye'deki iç ve dış gelişmelerin en çok turizme darbe vurduğunu belirterek, "Efes'i ziyaret eden turist sayısı 2015 ve 2016 arasında yüzde 50 düştü. AKP gerilim ekti biz zarar biçiyoruz. Önlem alınmazsa turizmde kara yaz olacak" dedi

Türkiye'nin demokrasi endeksinin sürekli aşağı doğru gittiğini söyleyen Balbay, "2016 yılında özgürlüklerin en çok gerilediği ikinci ülke olduk. 195 ülke arasında 38 puanla Orta Afrika Cumhuriyeti'nin ardından geliyoruz ve kısmen özgür ülke olarak tanımlanıyoruz. Bu durumu kabul etmek mümkün değil. Ne ülkemiz ne ülke insanımız bunu hak etmiyor. Eskiden yurt dışına Cumhurbaşkanları ve hükümet yetkilileri ekonomik işbirliğini geliştirmek, ticaretimizi artırmak, kültürümüzü ve turizmimizi geliştirmek için giderdi. Şimdi darbe ile mücadele için gidiliyor. Bunda da sonuç alınamıyor. AKP iktidarı çevre ülkelerle ve dünya ile ilişkilerimizde gerilim ekti, biz zarar biçiyoruz" dedi.

Balbay geçen yıl yaşanan terör olayları ve Rusya ile krizin turizmde 2016 sezonunu çok olumsuz etkilediği hatırlatarak şu değerlendirmelerde bulundu:



"İktidarın dış politika tercihi ve içerde yarattığı gerilim ortamı son bulmuş değil. Buna bir de rejim değişikliği ile kutuplaşmayı derinleştiren tutumu eklendi. Turizmin olumsuz etkilendiği ne varsa gerçekleştirmekte adeta kendisi ile yarışıyor. 2017 turizmi için ülke imajı ve tanıtımına ilişkin hiçbir faaliyet yürütmüyor. TÜİK verileri de bunu gösteriyor. Turizm geliri 2016 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 azalmış. Yıllık olarak değerlendirildiğinde yabancıların kişi başı ortalama harcama tutarı 2014'de 775 dolar iken 2016'da 633 dolara düşmüş."



Balbay, İzmir'de kruvaziyer turizmin yanı sıra kültür turizminde de çöküş yaşandığına dikkat çekerek şunları söyledi:



"İzmir turizmi de ülkemizin diğer turizm kentleri gibi gerilimli siyaset ikliminden olumsuz etkileniyor. 2016 Aralık ayında havayolu girişlerinde bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 20, denizyolu girişlerinde ise yaklaşık yüzde 60 oranında azalma görüldü. Toplam girişlerde ise bu oran yaklaşık yüzde 25'leri buldu. Türkiye'nin en önemli turistik yerleri arasında bulunan Efes Antik Kenti ziyaretçi sayısı bile yüzde 50 azaldı. 2015 yılında yaklaşık 1 milyon 650 bin kişinin ziyaret ettiği Efes'i, 2016 yılında sadece 820 bin civarı kişi ziyaret etmiş. Bu rakamlarda iç ve dış ziyaretçi toplamı. İzmir'e bağlı müze ziyaretlerine baktığımızda da durum farklı değil. 2014 yılında 2,9 milyon kişinin ziyaret ettiği müzeleri 2016 yılında 1,6 milyon kişi ziyaret etmiş. Yüzde 56 düşüş yaşanmış. Bu durum tarihi, kültürü, sosyal dokusu ve turizm varlığı bakımından egenin incisi olarak adlandırılan İzmir için büyük bir üzüntü kaynağıdır. Bu durumu görmezden gelen iktidar yetkilileri için ise utançtır."



İzmir'i tercih eden ilk üç ülkeden gelen turist sayılarındaki keskin düşüşe dikkat çeken Balbay, "Almanya'dan 2014 yılında 338 bin 43 kişi gelmiş, 2016 yılında bu sayı 267 bin 859'a düşmüş. İngiltere'den aynı yıllarda bu rakam 103 bin 701'den 68 bin 532'ye, Hollanda'da 90 bin 145 den 60 bin 625'e düşmüş. Bu durumu Kültür ve Turizm Bakanlığı sorgulamalı. Sektör daha nereye kadar direnecek" dedi.