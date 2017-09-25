Efes'te antik liman denizle buluşacak!

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve her yıl 1 milyonu aşkın turistin ziyaret ettiği Efes Antik Kenti'ni denize bağlayan antik liman, yeniden hayat bulacak

Son bulgulara göre kuruluşu 9 bin yıl öncesine uzanan ve 14'üncü yüzyıla kadar yaşamın devam ettiği Efes Antik Kenti'nde Küçük Menderes Nehri ve Marnas Çayı'nın getirdiği alüvyonlarla kapanan antik limanın ortaya çıkarılması için "Antik Kanal Projesi" başlatıldı.



Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir'den milletvekili adayı olduğu 2011 seçimleri öncesi İzmir için vadettiği 35 proje arasında yer alan "Antik Kanal Projesi"nde ihale aşamasına gelindi.



DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Efes Antik Kenti'nin deniz bağlantısını kuran kanalın 6 bin 130 metrelik kısmının alüvyonla dolduğunu, projeyle kanalın genişletilerek tarihte olduğu gibi yine Efes Antik Limanı'nın denizle buluşturulacağını söyledi.



Projenin ÇED raporunun alındığını, 19 Ekim'de ihaleye çıkılacağını ifade eden Eker, ilk etapta yatların girişini sağlamak için Pamucak Sahili'ne 600 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde giriş kanalı yapılacağını ifade etti.



Eker, ilk etabın yaklaşık 30 milyon liraya mal olmasının öngörüldüğüne işaret ederek, şu bilgileri verdi:



"İhale süreci için gerekli olan ÇED raporunu aldık. İnşaata şubat ya da mart ayı gibi başlanacak. Projenin ilk bölümü 2019 Mart gibi tamamlanmış olur. Proje, tarihi dokuya zarar vermemek için büyük bir titizlikle yürütülecek. İnşa edilen giriş kanalında teknelere kısa süreli park imkanı sağlayan 250 metre boyunda bir yat limanı yapılacak. İlk etap için bölgeye bin 620 kazık çakılacak. Giriş kanalının duvarları tarihi dokuya uygun şekilde yöresel dikdörtgen kesme taş bloklarla kaplanacak."



Derinliği 1 metreye düşen kanalın derinleştirilmesi için ekiplerin deniz tarafından işleme başlayacağını anlatan Eker, genişletme ve temizleme çalışmalarının su üstünden amfibi araçlarla yapılacağını, kanaldaki derinliğin 5 metreye çıkarılacağını anlattı.





Eker, proje kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının da liman girişine mendirek inşa edeceğini bildirdi.





Turist sayısını artıracak



AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Efes Antik Kenti'ne denizden ulaşımı sağlamak için hazırlanan projenin 19 Ekim'de ihaleye çıkacağını belirterek, "Antik Kanal Projesi'nin hayata geçmesiyle beraber bölgeyi 2 bin 500 yıl önceki duruma kavuşturacağız." diye konuştu.



Kaya, projenin uygulanmaya başlanmasıyla Efes'e gelen turist sayısının artacağını, ziyaretçilerin bu kanalı kullanarak antik dönemdeki kente deniz yoluyla girebileceklerini ifade etti.