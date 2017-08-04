Ege'de kaçmaya çalışan 118 mülteci daha yakalandı

İzmir ve Aydın'da yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, aralarında Suriyeli sığınmacıların da olduğu 118 yabancı uyruklu yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir'in Dikili ilçesi Bademli açıklarındaki lastik botta bir grubun olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

Yunan adalarına gitmeye çalışan lastik botu durduran ekipler, aralarında çocuk ve kadınların olduğu 31 Suriyeli sığınmacıyı yakaladı.

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde de 87 kaçak göçmen yakalandı.

Yabancı uyrukluların, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecekleri belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #mülteci #ege #izmir
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