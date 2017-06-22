Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

EGE Denizi'nde İzmir'in Karaburun açıklarında saat 05.48'de Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Karaburun açıklarında bu sabah saat 05.48'de Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yeri olarak ise Karaburun ilçesinin Tepeboz köyü olduğu açıklandı. Deprem İzmir çevresinde kısa süreli panik yarattı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıklarken, derinliğini ise 15.3 olarak bildirdi.

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