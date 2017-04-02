Ege ihracatı mart ayında 1 milyar doları aştı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) 2017 yılı Mart ayında 1 milyar 23 milyon 769 bin 284 dolar ihracat gerçekleştirdi. EİB'nin, 2016 yılı Mart ayı ihracatı 929 milyon 473 bin dolar olmuştu. EİB'nin ihracatı Mart ayında yüzde 10 artış gösterdi. 2017 yılında EİB ihracatı ilk kez 1 milyar doları aşmayı başardı

Egeli ihracatçılar, 2017 yılı Ocak - Mart döneminde önceki yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 6 arttırarak 2 milyar 590 milyon dolardan, 2 milyar 735 milyon dolara çıkardı. Son bir yılık dönemde EİB üyelerinin yaptığı ihracat ise; yüzde 6 yükselişle 10 milyar 465 milyon dolardan, 11 milyar 46 milyon dolara çıktı ve uzun bir aranın ardından 11 milyar dolar barajını geçti. art ayında, Ege İhracatçı Birlikleriüyelerinin yaptığı sanayi ürünleri ihracatı yüzde 24'lük rekor artışla 472 milyon dolardan 587 milyon dolara tırmanırken, Ege'den yapılan ihracatta tarım ürünleri ihracatı Şubat ayından sonra Mart ayında da geriledi. Tarım ürünleri ihracatı yüzde 9 düşüşle 397 milyon dolardan 360 milyon dolara indi. Madencilik ürünleri ihracatı ise; yüzde 26'lık sıçramayla 60 milyon dolardan 75 milyon dolara çıktı.



ZEYTİNYAĞI İHRACATI REKORLAR KIRMAYA DEVAM EDİYOR



Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği yüzde 135 ile ihracatını en fazla arttıran birlik olurken, üst üste yedi aydır ihracatını en fazla arttıran birlik olmayı başardı. EZZİB'in Mart ayı ihracatı 10 milyon 446 bin dolardan, 24 milyon 597 bin dolara yükseldi. ge Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği yüzde 50 ihracat artış hızı yakalarken, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği yüzde 46, Ege Maden İhracatçıları Birliği ise yüzde 26'lık ihracat artış hızına ulaştı. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Mart ayında, 98 milyon 210 bin dolarlık ihracat tutarıyla geçtiğimiz aylarda olduğu gibi en fazla ihracat yapan birlik olurken, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 90 milyon 429 bin dolarlık ihracatla zirvenin ortağı oldu. u Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörü üçüncülükteki yerini sağlamlaştırıyor. ge Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Mart ayında ihracatını yüzde 14 geliştirerek 75 milyon 819 bin dolara yükseltti. Ege Maden İhracatçıları Birliği ise yüzde 26'lık ihracat artışıyla 75 milyon 809 bin dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırdı ve bir basamak yükseldi. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 5 arttırarak 63 milyon 86 bin dolarlık ihracata imza attı. Ege Tütün İhracatçıları Birliği’nin Mart ayı ihracat rakamı 61 milyon 699 bin dolar olurken, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Mart ayında 50 milyon 841 bin dolarlık döviz girdisi sağladı. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 28 milyon 172 bin dolarlık ihracat yaptı.



TEKSTİL İHRACATI YÜZDE 46 ARTTI



Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Mart ayında yüzde 46'lık ihracat artış hızı yakaladı ve ihracatını 17 milyon 636 bin dolardan 25 milyon 734 bin dolara çıkardı. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2017 yılı Mart ayında yüzde 12’lik ihracat artışı yakaladı ve 11 milyon 130 bin dolarlık dövizi ülkemize kazandırdı.

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