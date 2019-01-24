Ege'li öğrenciler 94 ödül kazandı

Ege Üniversitesi lisans ve yüksek lisans öğrencileri; bilim, araştırma, proje, spor, kültür, sanat ve edebiyat alanlarında gösterdiği başarılarla ulusal ve uluslararası platformlarda yer almaya devam ediyor. Egeli gençler, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın kurum ve kuruluşlar tarafından verilen 94 ödüle layık görüldü.

Egeli gençler, ulusal ve uluslararası düzeyde ödüllere layık görüldü. Egeli gençler, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın kurum ve kuruluşlar tarafından verilen 94 ödüle layık görüldü. Ege Üniversitesi lisans ve yüksek lisans öğrencileri; bilim, araştırma, proje, spor, kültür, sanat ve edebiyat alanlarında gösterdiği başarılarla ulusal ve uluslararası platformlarda yer almaya devam ediyor. Ege Üniversitesinde 2018 akademik yılı içinde lisans ve yüksek lisans öğrencileri tarafından çok sayıda bilimsel araştırma yapıldı ve proje yürütüldü. Temel, mühendislik, sağlık, iletişim, çevre, nükleer, spor ve eğitim bilimleri alanlarında kapsamlı araştırmalar ve bilimsel çalışmalar gerçekleştiren Egeli gençler; Türkiye'ye katma değer oluşturan önemli projelere imza attılar.

Egeli genç sporcular ulusal ve uluslararası spor karşılaşmalarında hep kürsüde yer aldı. Egeli sporcular, yer aldıkları yarışlardan madalyalarla döndüler. Dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen kültür- sanat festivallerinde Ege Üniversitesini temsil eden gençler, çalışmaları ile ulusal ve uluslararası düzeyde ödüllere layık görüldü.

Var oluş sebebimiz öğrenciler

Egeli gençler 2018 yılında "Araştırma Proje" kategorisinde TÜBİTAK, KOSGEB gibi kuruluşlardan toplam 17 ödüle layık görülürken; "Bilim" kategorisinde çeşitli üniversiteler, dernekler ve platformlardan 45 ödül aldı. "Spor" dalında da ödüle doymayan Ege Üniversitesi öğrencileri, çeşitli branşlarda düzenlenen turnuvalardan 20 ödülle döndü. "Kültür-Sanat" alanında pek çok festival ve yarışmada yer alan Egeli gençler, bu alanda 9 ödülün sahibi oldu. Egeliler "Diğer" alanlarda da 3 ödül kazanıp, 2018 yılını toplamda 94 ödülle tamamlayarak çalışmalarının meyvelerini aldılar.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversite yönetimi olarak insan odaklı, eğitim - öğretim başta olmak üzere her konuda öğrenciyi merkeze koyan bir anlayışa sahibiz. Bu yönetişim felsefemiz doğrultusunda öğrencilerimizle yöneticiler olarak sık sık bir araya geliyoruz. Onların sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Öğrencilerimizin her birini adeta bir danışman olarak değerlendiriyoruz. Bizim, üniversitede var oluş sebebimiz öğrencilerimiz. Bu kısa süre zarfında pek çok dijital, eğitim, yemek, barınma, kültür, sanat, spor kütüphane gibi alanlarda önemli uygulamaları öğrencilerimize kazandırdık. Bu vizyonumuz doğrultusunda akademisyenlerimiz, genç araştırmacılarımız ve öğrencilerimiz pek çok önemli proje gerçekleştirdi. Şimdi bu emeklerimizin karşılığı misliyle alıyoruz. Üniversitemizde 2018 akademik yılı içinde genç bilim insanları tarafından yürütülen çok sayıda araştırma, ulusal ve uluslararası düzeyde ödüllere layık görüldü. Ödüllere layık görülen öğrencilerimizi kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum" dedi.