Ege'nin ilk emlak fuarı İzmir'de yapılacak

İnşaatta uluslararası katılım sağlanacak
Konuşmasında fuar hakkında bilgi veren Elit Fuarcılık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekci, ‘Ulusal emlak sektörü içinde İzmir farklı bir noktaya geldi. Büyük şirketlerin ve beyaz yakalıların gözü artık İzmir’de. İzmir İstanbul arasındaki otoban ve İzmir-Ankara arasındaki hızlı trenin tamamlanmasıyla daha da ön plana çıkacak. Türkiye’nin yıldızı olan İzmir daha da parlayacak. Önemli inşaat firmaları da İzmir’de arayış içinde. Kentsel dönüşüm kararları da alınıp, bölgeler belirlendi. Önümüzdeki süreçte İzmir’de inanılmaz bir değişim ve hareket sağlanacak. Bu değişim ekonominin de canlanması demek. İnşaat sektörü çok sayıda alt sektörü de destekliyor. Fuar İzmir’de emlak fuarını yapmak için yola çıktık. Uluslararası katılım sağlanacak. Partnerlerimizle sözleşmeler imzalandı. Katılımcı konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz’ dedi.
Sektöre yeni bir yön vermek istedik
İzmir’de emlak konusunda fuar yapılmadığını ve bunun büyük bir eksiklik olduğunu belirten İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu da şöyle konuştu: Bu açığı kapatmak üzere Ekrem Demirtaş ile konuşarak Fuar İzmir’de bu fuarın hazırlığını yaptık. Ticaret Odası çok ciddi destek verdi. Uluslararası fuar olduğu için yurtdışı katılımı olacak. İstanbul, Ankara ve Bursa’nın firmaları var. İzmirli firmalar da katılacak. 21-24 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek fuarın temellerini attık. Amacımız İzmir’in planlamasında yeni bölgeler açabilmek. Bunu yaparken meslektaşlarımıza ve 320 iş kolunu destekleyen emlak sektörüne yeni bir yön vermek istedik.
İzmir Modası
İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş ise Türkiye’de İzmir modası başladığını ve diğer büyük kentlerde yaşayanların İzmir’in yaşanacak şehir olduğunu kavramaya başladığını belirterek ‘İzmir çok eskiden bu yana yaşanacak şehir ama bazı şehirler yaşanmaz hale gelince İzmir’in değeri daha da arttı. Bu nedenle İzmir’de emlak ve gayrimenkul fuarı yapılması çok önem taşıyor. Emlak sektörüne, esnafa, tüccara inşaatçıya İzmirlilere faydası olacak bir fuar. Aynı zamanda İzmir’e fuarlar kenti olma yolunda yardımcı olacak. 43. fuarımız olacak. Biz İzmir’de her gün fuar düzenlemek istiyoruz. O zaman fuarlar ve kongreler kenti olur, o zaman oteller dolar, o zaman esnaf iş yapar. Fuara katkısı olanlara teşekkür ediyorum’ dedi.