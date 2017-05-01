Ege TV çalışanları 1 Mayıs'a işsiz girdi

İzmir ve Ege Bölgesi'nin uydudan izlenebilen yerel kanallarından olan Ege TV, dün gece yayın hayatını noktaladı

Bir süredir maddi sorunlar yaşayan Ege TV'nin 1 yıldır el değiştireceği konuşulan konular arasındaydı. İzmir ve Ege Bölgesi'nin uydudan izlenebilen yerel kanallarından olan Ege TV, dün gece yayın hayatını noktaladı.



Yönetim kurulunun ve Ege TV'nin sahibi Cem Bakioğlu'nun aldığı kararla kapanan Ege TV, 23 yıllık yayın hayatını böylece sonlandırmış oldu.



Kapanma kararının ardından kanal çalışanları 1 Mayıs'ta işsiz kaldı. Dün gece son yayınını yapan Ege TV'de canlı yayında çalışanlar gözyaşlarına boğuldu.



Kanalın spikerleri, dün son yayını nedeniyle ekran karşısına geçti. Kanalda geçen günlerini anlatan spikerler, yayın sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Spikerler, ağlayarak ekranlara veda ederken, kanalı izleyen herkes de duygusal yayında hüzünlendi. Ege TV'nin kapanmasıyla da İzmir'de yayın yapan bölgesel bir televizyon kalmadı. Bu duruma sosyal medyada da bazı kullanıcılarda dikkat çekti. İzmir'in Türkiye'nin en büyük 3. büyük şehri olduğunu hatırlatan kullanıcılar, kanala sahip çıkılmaması nedeniyle tepki gösterdi.