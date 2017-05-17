Ege Üniversiteli grafikerlerin 1 yıllık emeği

Sektörden daha çok destek bekliyoruz
Öğrencileri alanda gerekli olan bütün bilgilerle donatmaya çalıştıklarını ifade eden Grafik Tasarım Programı Koordinatörü Öğretim Görevlisi Habibe Hekimoğlu, 'Meslek liseleri ve yüksekokulları olarak üniversite-sanayi iş birliğini sağlamaya çalışıyoruz. Bu süreçte öğrencilerimizi sektörde ihtiyacı olan bilgilerle donatmaya çalışıyoruz. Ancak sanayiden gerekli desteği ve ilgiyi alamıyoruz. Sanayi kuruluşlarının daha çok bu alanda yetişen öğrencilerimize önem vermesini istiyoruz. Her yıl düzenlenen ve bu yıl 8.'sini düzenlediğimiz bu sergiyle öğrencileri sektörle buluşturuyoruz. Yaptıkları işlerle öğrencilerimiz kendilerini tanıtma fırsatı yakalıyor' diye konuştu.
Öğrencilerimiz başarılı işlere imza atıyor
Öğrencilerinin grafik tasarımı alanında sektörde aranılan niteliklere göre yetiştirildiğini belirten Hekimoğlu, şöyle konuştu: Burada öğrencilerimizi çalışma hayatına hazırlıyoruz. Özellikle meslek lisesi ve yüksekokulları sektörün ve sanayinin istediği ara ve teknik eleman ihtiyacına gidermeye çalışır. Biz de bunu yapmaya çalıştık. Öğrencilerimiz de başarılarıyla ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.
8 yıldır yapılan ve artık düzenli hale gelen sergiye çok önem verdiklerini ifade eden öğrenciler, eğitimler sonrasında bitirme projesi olarak yapılan bu çalışmalar sayesinde sektöre kendilerini tanıttıklarını ve bu tanıtımın kendileri için son derece önem taşıdığını belirtti.