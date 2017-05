Ege Üniversiteli grafikerlerin 1 yıllık emeği

Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı öğrencilerinin yıl sonu çalışmalarının yer aldığı 'Grafik Tasarımı Öğrenci Sergisi' sanatseverlerle buluştu. Sergide; tipografik, infografik ve özgün baskı tekniği ile yapılan afişlerin yanı sıra, hikaye kitapları, ambalaj ve dergi tasarımları da bulunuyor



Sektörden daha çok destek bekliyoruz

Öğrencilerimiz başarılı işlere imza atıyor

Ege Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Bölümü, bitime projesi olarak her yıl yaptıkları serginin bu yıl 8.'sini düzenledi. Sergiyle üniversite-sanayi iş birliği alanında önemli bir ayağı tamamladıklarını söyleyen Grafik Tasarım Programı Koordinatörü Öğretim Görevlisi Habibe Hekimoğlu, 'Öğrencilerimizin yapmış oldukları tasarımların arasından en beğenilenleri sergiliyoruz. Her yıl 40 öğrenci mezun ediyoruz. Alanın istediği bilgilerle donattığımız öğrenciler, hazırladıkları bitirme projelerinin bu yıl 8.'sini düzenledi. Alanın ihtiyacı olan nitelikli iş gücü için çalışmalarımızı sürdüreceğiz' dedi.Öğrencileri alanda gerekli olan bütün bilgilerle donatmaya çalıştıklarını ifade eden Grafik Tasarım Programı Koordinatörü Öğretim Görevlisi Habibe Hekimoğlu, 'Meslek liseleri ve yüksekokulları olarak üniversite-sanayi iş birliğini sağlamaya çalışıyoruz. Bu süreçte öğrencilerimizi sektörde ihtiyacı olan bilgilerle donatmaya çalışıyoruz. Ancak sanayiden gerekli desteği ve ilgiyi alamıyoruz. Sanayi kuruluşlarının daha çok bu alanda yetişen öğrencilerimize önem vermesini istiyoruz. Her yıl düzenlenen ve bu yıl 8.'sini düzenlediğimiz bu sergiyle öğrencileri sektörle buluşturuyoruz. Yaptıkları işlerle öğrencilerimiz kendilerini tanıtma fırsatı yakalıyor' diye konuştu.Öğrencilerinin grafik tasarımı alanında sektörde aranılan niteliklere göre yetiştirildiğini belirten Hekimoğlu, şöyle konuştu: Burada öğrencilerimizi çalışma hayatına hazırlıyoruz. Özellikle meslek lisesi ve yüksekokulları sektörün ve sanayinin istediği ara ve teknik eleman ihtiyacına gidermeye çalışır. Biz de bunu yapmaya çalıştık. Öğrencilerimiz de başarılarıyla ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.8 yıldır yapılan ve artık düzenli hale gelen sergiye çok önem verdiklerini ifade eden öğrenciler, eğitimler sonrasında bitirme projesi olarak yapılan bu çalışmalar sayesinde sektöre kendilerini tanıttıklarını ve bu tanıtımın kendileri için son derece önem taşıdığını belirtti.