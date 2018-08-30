Ege Üniversitesi dijitalleşiyor

Türkiye'nin ilk kurulan yükseköğretim kurumlarından olan Ege Üniversitesi(EÜ), eğitim ve araştırmada yakaladığı öncü konumunu network ve dijital dönüşümde de sürdürüyor. “Ege Üniversitesi Ağ Altyapı Yenileme Çalışmaları” kapsamında EÜ Ana Kampüs ve Hastane Kampüsü’nde çalışanların ve öğrencilerin teknolojiyi etkin, hızlı ve verimli kullanmaları için birçok yeni dijital uygulama hayata geçirildi

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “ Üniversitemizin markalaşan eğitim ve araştırma kalitesini, teknolojik dönüşüm ile yeni bir boyuta taşıyoruz. Her alanda dijitalleşmeye ve inovasyona önem veriyoruz. Üniversitemizin potansiyelini maksimum seviyeye çıkarmak için sade, hızlı ve verimli çalışmayı sağlayacak yeni teknolojileri kullanıyoruz. Kampüsümüz Ağ Altyapı Yenileme Projesi kapsamında birçok dijital çalışmayı ve bilgi iletişim uygulamasını hayata geçirdik. Ege Üniversitesi ailesinin teknoloji ile olan bağını güçlendirmek ve hızlandırmak adına yapılan bu alt yapı çalışmalarının, Üniversitemize hayırlı ve faydalı olmasını diliyorum” dedi.

“Ege Üniversitesi Ağ Altyapı Yenileme Projesi” kapsamında Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü binasında bulunan ana merkezden, 8 toplama noktasına Fen, Mühendislik, Tıp, Eğitim, Ziraat, Edebiyat Fakülteleri ve Merkez Kütüphane, Rektörlük ile bölüm merkezlerine 10G hızında bağlantı sağlanarak, en alt noktadaki bağlantı hızları 1 Gigabit (1G)’e çıkartıldı. Merkez Kütüphane önüne 1 adet dış kablosuz erişim noktası olmak üzere kampüs içerisindeki birimlere ayrıca 365 adet Kablosuz Erişim Noktası (AP) cihazı takıldı ve kablosuz ağ kapsama alanı genişletildi. Ege Üniversitesi ağında kullanılan hizmet sunucularının (EBYS, EDYS, Web, E-posta, SSO, DNS, DHCP, Radius, LDAP vb.) altyapısı tamamıyla yenilenerek, yedekli yapıda çalışacak hale getirildi. Bu sunucuların ana omurgaya bağlantı hızları 10G’ye çıkartılarak, kampüs içerisinde verilen hizmetlere çok daha hızlı erişilmesi sağlandı.

Daha önce yapılan çalışmalarla; Ege Üniversitesi’nin WEB sayfası, yeniden düzenlenerek çağdaş ve etkin bir görünüme kavuşturuldu. Sayfa, mobil cihazlarla da uyumlu hale getirildi. Ayrıca tüm birimlerin web sayfaları da aynı yapıya ve aynı temel görünüme kavuşturuldu. “Akademik Veri Yönetim Sistemi” ile Bilimsel Araştırma Projelerinin yönetim ve takibini sağlayan AVESİS ve BAPSİS sistemleri kullanıma açıldı. Üniversite genelinde kullanılan tüm dijital sistemlere tek bir şifre ile merkezi bir noktadan erişilebilmesi için SSO (Single Sign-On=kimllik.ege.edu.tr) sistemi devreye alındı. Mezunlarla İlişkiler, Başarı ve Kariyer Planlama Ofisi, EDYS, EBYS, Avesis, Bapsis, Turkuaz Masa gibi tüm birimler tarafından kullanılan sistemlerin tamamı SSO üzerinden tek şifre ile çalışabilecek hale getirildi.