Ege Üniversitesi Hastanesi'ni su bastı

İzmir'de, bu sabah sağanak etkili olurken, Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ni su bastı. Suyun tahliyesi sırasında hastalar, tekerlekli sandalye ve sedye ile dışarı çıkarıldı

Ege Üniversitesi Hastanesi'ni su bastı
01 Ekim 2018 Pazartesi 13:18

İzmir'de, sabah saatlerinde etkili olan sağanakta, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Ortopedi Bölümü'nü su bastı. Suyun tahliyesi için dışarı çıkarılan hastalar, sedye ve tekerlekli sandalyede bekledi. Suyun girişinin engellenmesi için giriş kapısına kum torbaları konuldu. Temizlik görevlileri ise ellerinde süpürgelerle suyu tahliye etti. Temizlik sırasında hastaların, hasta yakınlarının ve personelin kayıp düşmesini engellemek amacıyla yerlere 'Kaygan zemin' yazılı uyarı işaretleri konuldu. Su tahliye edildikten sonra hasta ve hasta yakınları, içeri alındı.

VAPUR İSKELESİ'NDE ÇATI ÇÖKTÜ

Öte yandan Karşıyaka ilçesinde, şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle Bostanlı Vapur İskelesi'nin Alsancak- Pasaport girişi bölümünde tavanın bir kısmı çöktü. Tavandan düşen parçalar, vapur bekleyen yolcuların paniklemesine yol açarken, yaralanan olmadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #sağanak #bornova
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