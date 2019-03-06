Ege Üniversitesi medyanın zirvesinde

Ege Üniversitesi, Şubat 2019’da haber sayısında tüm özel ve devlet üniversiteleri arasında 1’inci, erişim ve tiraj sayılarında ise 2’nci oldu.

Ege Üniversitesi (EÜ), Medya Takip Merkezi verilerine göre Şubat ayında en fazla haberi yapılan üniversite oldu. Interpress Medya Takip Merkezi tarafından derlenen toplam tiraj, erişim ve haber sayılarının belirtildiği Şubat 2019 verilerine göre Ege Üniversitesi, haber sayısında tüm özel ve devlet üniversiteleri arasında 1’inci olarak zirvede yer alırken, erişim ve tiraj sayılarında ise 2’nci olarak yine adından söz ettirdi.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitede yapılan tüm bilimsel faaliyetlerin ve kültür-sanat etkinliklerinin kamuoyu ile paylaşılmasının önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Budak, “Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Basınla İlişkiler Şube Müdürlüğümüz, üniversitemizdeki tüm faaliyetler hakkında kamuoyunu bilgilendirme konusunda titizlikle çalışıyorlar. Ege Üniversitesi çok önemli buluşlara, projelere, kültür, sanat, spor etkinliklerine ve sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. Yeniden yapılandırdığımız ajansımız ile basınla ilişkilerimiz de güçlendi. Bu başarıda emeği geçenleri kutluyorum” diye konuştu.

Gururu yaşıyoruz

EÜ İletişim Fakültesi Dekanı ve Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEMM) Müdürü Prof. Dr. Dilek Takımcı ise ekip halinde büyük bir özveri ile çalıştıklarını belirtti. Prof. Dr. Takımcı; “EGEMM bünyesindeki Ege Ajans’ı kısa bir süre önce yenileyip, daha verimli bir çalışma alanı oluşturduk. Çalışma arkadaşlarımız özveri ile çalışarak üniversitemizdeki tüm faaliyetleri görünür kılmaya devam ediyor. Şubat ayında da zirvede yer almanın gururunu yaşıyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve Basınla İlişkiler Şube Müdürlüğü'ne desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Interpress Medya Takip Merkezi’nin ulusal ve yerel yazılı basın, televizyon kanalları ve haber siteleri üzerinden yaptığı takip sonuçlarına göre Ege Üniversitesi,1-28 Şubat 2019 tarihleri arasında ulaştığı bin 338 haber sayısı ile zirvede yer aldı. EÜ ayrıca, 45 milyon 370 bin 907 tiraj sayısı ve 136 milyon 479 bin 121 erişim sayısı ile tüm üniversiteler arasında ikinci oldu.