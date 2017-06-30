Ege Üniversitesi'nde 12 kişiye FETÖ gözaltısı

İzmir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Ege Üniversitesi'ne düzenlenen operasyonda aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ege Üniversitesi'nde haklarında yakalama kararı verilen, aralarında aktif görevde olan ve meslekten ihraç edilen idari personel ile akademisyenlerin de bulunduğu kişilere yönelik operasyon düzenledi. FETÖ'nün kriptolu haberleşme sistemi 'ByLock'u kullandıklarının tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.