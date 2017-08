Ege Üniversitesi'nde Dost Kart kayıtları

Bornova Belediyesi, üniversite öğrencilerine pek çok olanak sunan Dost Kart'ın kayıtlarını Ege Üniversitesi Kampüsü'nde kurduğu stantta yapmaya başladı. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da standa giderek Dost Kart ve Gençlik Merkezi hakkında gençlere bilgi verdi

Bornova Belediyesi'nin sosyal sorumululuk projelerinden biri olarak 2014 yılında hayata geçirdiği Dost Kart uygulaması büyük ilgi görüyor. Bu güne kadar 6665 öğrencinin yararlandığı proje her yıl olduğu gibi bu senede yeni gelen öğrencilere tanıtılıyor. Ege Üniversitesi Spor Salonu önünde kurulan stantta okula yeni kayıt yaptıran öğrencilere ve ailelerine Dost Kart ve Bornova Belediyesi Gençlik Merkezi'in sağladığı olanaklar anlatılarak kayıtlar alınıyor. Stantta öğrencilere çeşitli konularda danışmanlık hizmetleri de veriliyor. Ayrıca Bornova Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yaparak kente gelen üniversite öğrencilerini otogarda karşılayıp ücretsiz servislerle üniversitelerine ulaştırıyor.



Alışverişlerde indirim sağlanıyor



Dost Kart Projesi kapsamında esnaflarla işbirliği yapan Bornova Belediyesi öğrencilere indirimli alışveriş yapma olanağı sunuyor. 'Dostkart' ambleminin olduğu işyerlerinde yüzde 10'dan yüzde 50'ye kadar indirim sağlanıyor. Bu sayede öğrencilerin daha ekonomik koşullarda alışveriş yapması, esnafın da daha çok müşteriye ulaşması amaçlanıyor.

Dost Kart sahibi öğrenciler, Büyük Park içersindeki Bornova Belediyesi Türkel Minibaş Gençlik Merkezi'nin tüm olanaklarından ücretsiz yararlanıyor. Haftanın 6 günü açık olan merkezde gençler ücretsiz olarak yemek yiyip, çayını, kahvesini ve soğuk içeceklerini içebiliyor. İnternetten ve Merkez'in çamaşırhanesinden yararlanıyor. Randevu sistemi, ile çalışan uzman psikologlar tarafından bireysel danışmanlık hizmeti alabiliyor. Ayrıca satranç, tabu, scrable, jenga gibi oyunlarla keyifli zaman geçirmeleri sağlanıyor. Günlük gazetelerin yanısıra haftalık ve aylık dergiler bulunuyor. Üniversite öğrencilerinin sergi, dinleti, toplantı gibi kulüp çalışmalarını yapabilmeleri için de olanak sunan Merkez'de rahat ders çalışabilecekleri bir kütüphane de bulunuyor.



Bize emanetler



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da Ege Üniversitesi Kampüsü'ndeki stantta giderek öğrencilere ve ailelerine Dost Kart ve Gençlik Merkezi'ni anlattı. Bornova'nın bir üniversite kenti olduğunu hatırlatan Başkan Atila, 'Üniversitelerimizle birlikte işbirliği içindeyiz. Burada kurduğumuz stantla kentimize gelen üniversite öğrencilerine hem 'hoşgeldiniz' diyoruz, hem de Dost Kart'ın olanaklarını anlatıyoruz' dedi.

Başkan Olgun Atila, 'Dost Kart projemizde şu an için 6665 öğrenciye hizmet veriyoruz. Bu sayı her geçen sene artıyor ve daha da artmasını arzu ediyoruz. Kentimize yeni gelen öğrenciler ailelerinin bize emaneti. Onların burada geçirecekleri zaman çok değerli. Bizde onlar için Bornova Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelini yapacağız' diye konuştu.