Ege Üniversitesi'nde grafik tasarım sergisi

Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım Bölümü tarafından, 'Grafik Tasarımı Öğrenci Sergisi' açıldı

Gamze Geçer- Ege Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım Bölümü öğrencileri yıl sonu çalışmalarını tamamladı. Yapılan yıl sonu çalışmaları, hazırlanan 'Grafik Tasarımı Öğrenci Sergisi' ile İzmirli sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sanatseverlerin beğenisine sunulan sergide, öğrencilerin eserleri sergileniyor.

Öğrencilerin yıl sonu çalışmalarınını yer aldığı sergi ile ilgili bilgiler veren Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım Bölümü Koordinatörü Habibe Hekimoğlu, sergide, öğrenciler tarafından yapılan tasarımlar arasından seçilen eserlerin sergilendiğini dile getirdi.

İnfografik, tipografik tasarımlar

Serginin hazırlık aşaması da öğrenciler tarafından yapıldı. Grafik tasarım öğrencileri, hazırladıkları tasarımların sergide yer alması için uzun süre çalıştı. Öğrenciler tarafından hazırlanan tasarımlar, bölüm öğretim görevlileri tarafından tek tek incelenerek aralarında eleme yapıldı. İncelenen tasarımlar arasında en çok beğenilenler sergilenmek üzere seçildi.

Sergide, öğrenciler tarafından yapılan infografik, tipografik ve özgün baskı tekniği ile yapılan afişler, ambalaj, hikaye kitapları ve dergi tasarımları da yer alıyor.

Sanayiden Gerekli Desteği alamıyoruz

Öğrencileri alanda gerekli olan bütün bilgilerle donatmaya çalıştıklarını söyleyen Grafik Tasarım Programı Koordinatörü Öğretim Görevlisi Habibe Hekimoğlu, 'Meslek liseleri ve yüksekokulları olarak üniversite-sanayi iş birliğini sağlamaya çalışıyoruz. Bu süreçte öğrencilerimizi sektörde ihtiyacı olan bilgilerle donatmaya çalışıyoruz. Ancak sanayiden gerekli desteği ve ilgiyi alamıyoruz. Sanayi kuruluşlarının daha çok bu alanda yetişen öğrencilerimize önem vermesini istiyoruz. Her yıl düzenlenen ve bu yıl 9.'sunu düzenlediğimiz bu sergiyle öğrencileri sektörle buluşturuyoruz. Yaptıkları işlerle öğrencilerimiz kendilerini tanıtma fırsatı yakalıyor' diye konuştu.

9 yıldır yapılan ve artık düzenli hale gelen sergiye çok önem verdiklerini ifade eden öğrenciler, bitirme projesi olarak yapılan bu çalışmalar sayesinde sektöre kendilerini tanıttıklarını ve bu tanıtımın kendileri için son derece önem taşıdığını belirtti.