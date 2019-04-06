Ege Üniversitesi'nde havacılık konuşuldu

Ege Üniversitesi, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV), Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (HUKD) ve Sürdürülebilir Havacılık Derneği (SARES) tarafından ortaklaşa düzenlenen uluslararası katılımlı “Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları, Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) Çalıştayı”, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Çalıştaya, EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, EÜ PLM Mükemmeliyet Merkezi Müdürü Prof. Dr. Semih Ötleş, Uluslararası Sürdürülebilir Havacılık Derneği (SARES) Başkanı Prof. Dr. Hikmet Karakoç, Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, Ege Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Güneş, Prof. Dr. Martin Eigner ve sektörün ilgilileri katıldı. Çalıştayda konuşan SARES Başkanı Hikmet Karakoç, tüm katılımcılara teşekkür dileklerini iletti.

Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan; çalıştay ile havacılık ve PLM alanında sanayi ve kamu kuruluşlarının yanı sıra akademik temsilcileri bir araya getirerek farkındalık yaratmayı hedeflediklerini belirtti. Prof. Dr. Ersan, “Ülkemizde milli uçak projeleri ve yeni açılan havalimanı ile gerek savunma gerekse ticari uçuşlarda havacılık sektörünün büyük bir atılımda olduğunu hepimiz görüyoruz. Ege Üniversitesi, havacılık ve PLM konularında kendine düşeni yapma konusunda büyük çaba göstermektedir. Üniversitemiz havacılık kümelenmesi oluşumu sırasında öncülük yapmıştır” dedi.

Türkiye’deki İlk PLM Mükemmeliyet Merkezi

Türkiye’nin ilk PLM Mükemmeliyet Merkezinin Ege Üniversitesinde kurulduğunu söyleyen Prof. Dr. Ersan, “Üniversitemizde PLM uzmanı yetiştirmek üzere sanayide çalışanlara dönük tezli ve tezsiz yüksek lisans programları açılmıştır. Multidisipliner olarak sanayiyi eğitmek amacıyla gerçekleştirilen PLM yüksek lisans programı ülkemizde ilk olmuştur. Hepsi sanayi kuruluşlarında çalışan uzmanlardan oluşan toplam 36 öğrencimizin bulunduğu bu programda ilk mezunlarımızı 2 ay önce verdik” dedi. Sanayi kuruluşlarının bu programa ilgisinin giderek arttığının altını çizen Prof. Dr. Ersan, Ege Üniversitesi PLM Merkezi’nin bilimsel araştırma projelerinin yanı sıra sanayi kuruluşlarıyla, Avrupa Birliği, Erasmus Plus ve TÜBİTAK 1505 gibi projeler yürüttüğünü söyledi.

Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, işin sanayi alanının çok önemli olduğunun altını çizerek, “Sanayi ve Ticaret Odası, bu alanda çalışan Ege Serbest Bölgesi, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin yetkililerinin de bu işte destek ve katkılarını almak üzere davet ettik” dedi.

Susam, merkezi hükümetin desteklerini alabildiği, stratejik hedefler korunup, fonlanıp desteklendiği sürece Ege Bölgesi’nin daha hızlı kalkınmasının mümkün olacağını söyledi. Ege Bölgesi’nde insan kaynağı, sanayi kaynağı, ticaret, liman ve enerji kaynağı varlığının binlerce yıla dayanan bir birikimi olduğunu söyleyen Susam, “Ege Bölgesi, güçlü bir bölgedir. Bölgenin kalkınması için de merkezi hükümetlerin planlamalarının içerisinde belirli destekleri bu bölgelere vermelidir” diye konuştu.

Çalıştayın devamında Almanya’nın Kaiserslautern kentinden katılan davetli konuşmacı Prof. Dr. Martin Eigner sunum yaptı.