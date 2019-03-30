Ege Üniversitesi'nde Mühendislik Eğitiminde Öğretim Teknolojileri Konferansı

Ege Üniversitesi’nde düzenlenen “Uluslararası Mühendislik Eğitiminde Öğretim Teknolojileri Konferansı”nın açılışında konuşan Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Canan Fisun Abay, “Ege Üniversitesi olarak eğitimde kaliteyi artıracak çalışmaları destekliyor ve bu çalışmaların getirdiği değişimleri görmeyi önemsiyoruz” dedi.

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Erasmus Plus projesi ESCOLA'nın yaygınlaştırma etkinliği olarak planlanan “Uluslararası Mühendislik Eğitiminde Öğretim Teknolojileri Konferansı’nın (IITEEC)” ilki Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Turgut Yazıcıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi işbirliğinde düzenlenen konferansın açılışına Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Canan Fisun Abay, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Yıldız, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Yılmaz, Doç. Dr. Özge Andiç Çakır, Dr. Öğr. Üyesi Fırat Sarsar, yurt içinden ve yurt dışından akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Canan Fisun Abay, “ESCOLA projesi, EÜ Eğitim ve Mühendislik fakültelerinin işbirliğiyle yapılmış multidisipliner çalışmaların güzel bir örneği. Ege Üniversitesi’nin yanı sıra Polonya, Hollanda, Bulgaristan, İrlanda, İspanya ve Danimarka’dan farklı üniversite, araştırma merkezi, KOBİ ve kurumlar ile uluslararası boyutta, ortak amaçlar doğrultusunda işbirlikçi bir çalışma ortamını da beraberinde getirmektedir. Projenin amacı özellikle mühendislik laboratuvarları için dijital öğretme ortamlarının, mühendislik öğretim elemanlarına tanıtma ve bu konuda farkındalık oluşturmaktır. Üniversitemizin koordinatörü olduğu ESCOLA projesi Erasmus plus programı kapsamında 2017 2019 yılları arasında hibe almaya hak kazanmıştır. ESCOLA, mühendislik öğretimde pratik öğrenimi arttırmak ve uygulamaları anlaşılır kılmak, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini iyileştirmek ve öğretim üyelerinin dijital ve interaktif araçları kullanmalarını teşvik etmek için yeni bir destekleyici öğrenme ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda 21. yüzyıl öğrenme becerilerinin kazandırılmasını hedeflemektedir. ESCOLA projesi uluslararası boyutta daha yaratıcı ve yenilikçi mühendislere duyulan ihtiyaç, mezun öğrencilerin pratik bilgi ve becerilerindeki eksiklerin giderilmesi, ekipman ihtiyacının mühendislik laboratuvarlarına getirdiği ekonomik yük, kalabalık sınıflar ve uzman eksikliği nedeniyle laboratuvar deneylerinin sadece göster ve anlat olarak öğretildiği pratikten uzak kalınması gibi sınırlılıkların ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaktır” dedi.

Ege Üniversitesi olarak eğitimde kaliteyi artıracak çalışmaları desteklemeyi ve bu çalışmaların getirdiği değişimleri görmeyi önemsediklerini ifade eden Prof. Dr. Canan Fisun Abay, “Bu nedenle öğrenci merkezli eğitim konusunda öğretim üyelerinin etkinliklerinin geliştirilmesini önemsiyor, öğretim elemanlarımızın öğretim süreçlerini destekleyici materyal ve öğrenme ortamlarını kullanmalarını teşvik ediyoruz. Bu amaçla da biraz önce ifade edildiği gibi üniversitemizde Öğretim Teknolojileri Koordinatörlüğünü oluşturduk ve bu koordinatörlükle bu hedeflerimize ulaşmayı amaçlıyoruz” dedi.

Etkinliğin açılışında konuşan Doç. Dr. Özge Andiç Çakır, “Bugün burada bir ilki yaşıyoruz. Uluslararası Mühendislik Eğitiminde Öğretim Teknolojileri Konferansını sizlerle birlikte ilk defa gerçekleştireceğiz. Biz bu yola çıkarken amacımız uzun süreler devam ettirebilmek oldu. Hemen arkasından Eylül ayında bir yenisini düzenleyeceğiz. Biliyorsunuz Erasmus Plus, ESCOLA projemizin bir yaygınlaştırıcı etkinliği bu. Bugün ESCOLA’dan uzun uzun bahsedeceğiz. Onun dışında diğer öğretim teknolojilerinden de bahsedeceğiz. Değerli konuşmacılarımız bunu gerçekleştirecekler. Ümidimiz, konferansımız yıllar boyunca farklı ülkelerde ve gerçek uluslararası bir etkiyle devam etmesidir. Bunun için de yeni kurulan Öğretim Teknolojileri Koordinatörlüğünü çok önemli buluyorum. Umuyorum ki bundan sonra da kongremizi sahiplenecek ve devamını getirecektir. Eylül ayında ESCOLA projemizin yurtdışı ortakları da burada olacaklar” diye konuştu.

Doç. Dr. Özge Andiç Çakır, “Dört buçuk yaşında kızım şuanda kreşte kodlama dersi alıyor. Kreşte kodlama dersi alan bu nesil 15 yıl sonra sıralarımızda üniversite öğrencimiz olacak. Bu beni çok endişelendiriyor, ben 15 yıl sonra onlara mühendislik anlatıyor olacağım. Yeni nesil teknolojiyle doğuyor ve bu onların artık içgüdülerinde var. Bunları gözlemliyorum ve gerçekten de geleceğin mühendislerini yetiştirirken onların öğretim teknolojileriyle iç içe olduğunu ve bizden çok daha iyi bilgilere sahip olacağını, donanımlı olacaklarını biliyorum. Umuyorum bizler bugün burada öğretim üyeleri olarak öğrencilerimize faydalı olabilecek deneyinler elde ederek buradan ayrılırız. Umarım hepimiz için faydalı bir konferans olur ve devamı da gelir. Projede emeği olan herkese buradan tekrar çok teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Farklı mühendislik branşlarının eğitim programlarında öğretim teknolojilerinin etkin kullanımı için son gelişmelerin tartışıldığı konferans, mühendislik eğitimi ve öğretim teknolojileri konularında çalışma yapan tüm araştırmacıları bir araya getirdi.