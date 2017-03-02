Ege Üniversitesi'nde yeni rektör göreve başladı

İzmir'deki Ege Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun'un hakkında devam eden bir soruşturma kapsamında YÖK tarafından açığa alınmasının ardından görevlendirilen yeni Rektör Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, görevine başladı. Prof.Dr. Hoşcoşkun'un yardımcıları Prof. Dr. Handan Ak ile Prof. Dr. Hasan Kalyoncu'nun da imza yetkileri alındı. Bu gelişmelere tepki gösteren Türk Eğitim- Sen 4 Nolu Şube Başkanı Hasan Şen, "Ege Üniversitesi'nde yaşanan açığa alınma olayının gerekçesi toplum tarafından bilinmemektedir. Sayın Hoşçoşkun tarafından yıllardır kampüs içerisinde dile dahi getirilemeyen cami inşaatına başlanmış olması kimlere dokunmuştur" diye konuştu

Ege Üniversitesi 13'üncü Rektörü olan Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, geçen 15 Ağustos'ta görevi Prof. Dr. Candeğer Yılmaz'dan devraldı. Yaklaşık 7 aydır görevde kalan Prof. Dr. Hoşcoşkun, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından hakkında devam eden bir soruşturma kapsamında açığa alındı. Prof.Dr. Hoşcoşkun'un yerine ise Prof. Dr. Dedeoğlu görevlendirildi.



Rektör Vekili Prof. Dr. Beril Dedeoğlu dün akşam saatlerinde görevine başladı. Ayrıca YÖK, Prof. Dr. Hoşcoşkun'un yardımcıları Prof. Dr. Handan Ak ile Prof. Dr. Hasan Kalyoncu'nun da imza yetkilerini aldı. Üniversitenin internet sitesinde de üst yönetim olarak yalnızca Rektör Vekili Prof. Dr. Dedeoğlu ile Genel Sekreter Zafer Gücin'in adına yer verildiği görüldü.



TÜRK EĞİTİM-SEN TEPKİ GÖSTERDİ



Türk Eğitim Sen 4 Nolu Şube Başkanı Hasan Şen gelişmelere tepki gösterip, şunları söyledi:



"15 Temmuz darbe kalkışması sonrasında ülkemizde yaşanan gelişmeler şunu göstermiştir ki, üniversitelerimiz köklü bir değişim ve geleceğe dair vizyon belirlemek zorundadırlar. Bu minvalde Ege Üniversitesi Rektörü olarak atanan Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun göreve başladığı günden itibaren üniversiteyi bu hedefe taşıyabilecek bir kadro kurmaya gayret göstermiştir. Rektör Yardımcısı olarak atamış olduğu Hasan Kalyoncu bu vizyonu oluşturabilecek, Ege Üniversitesi'nin bu vizyonuna katkı sunabilecek ve üniversitenin gerek bilim dünyasına ve gerekse ülkemizin geleceğine atılacak emin adımlara katkısı olabilecek nev-i şahsına münhasır bir bilim adamıdır. Hoşçoşkun'un atadığı Kalyoncu; İmam-Hatip mezunu ilk rektör yardımcısı olup, İlahiyat Fakültesi'nde ikinci doktorasını yapan önemli bir şahsiyettir."



"CAMİ İNŞAATI KİME DOKUNDU"



Ege Üniversitesi'nde yaşanan açığa alınma olayının gerekçesinin toplum tarafından bilinmediğini dile getiren Başkan Şen, "Kamuoyunun bu konudan kimlerin hangi hesapların içerisinde akla ziyan işlerin peşinde olduklarının bilgisine ihtiyacı vardır. Sayın Hoşçoşkun tarafından yıllardır kampüs içerisinde dile dahi getirilemeyen cami inşaatına başlanmış olması kimlere dokunmuştur? Yapılacak incelemenin acilen sonlandırılması ve Rektör Mustafa Cüneyt Hoşçoşkun ile ilgili işlemlerin bir an evvel açığa çıkması beklentisi karşılanmalıdır" diye konuştu.

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