Ege Üniversitesi'ne laboratuvar kurdular

Baskılı Ambalaj ve Matbaa sektörlerine nitelikli teknik eleman yetiştiren, Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu'nda bulunan, "Baskıda Renk ve Kalite Laboratuvarı" Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Kağıt ve Kağıt Ürünleri Meslek Komitesi önderliğinde hayata geçirildi

Açılışta konuşan EBSO Kağıt ve Kağıt Ürünleri Meslek Komitesi Üyesi ve EBSO Meclis Üyesi Ferit Kora, "Toplum olarak birçok değerimizi kaybetmeye başladık. Birtakım konularda önem sıralarını farklı noktalara getirdik. İstenilirse destek verme noktasında her okul için bir şeyler yapılabilir. Her şeyi devletten değil, biraz vicdanımızdan, biraz içimizden geldiği gibi yerine getirelim" dedi. Eğitimin son derece önemli bir kavram olduğuna işaret eden Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Şemsi Yazıcı, "Gençlerimizi son teknoloji ile yetiştirmek çok önemli. Sektör temsilcilerimizin bize verdiği destek için teşekkür ediyorum. Buraya yapılan yatırım sadece okula değil, insana ve ülkeye yapılan bir yatırımdır" diye konuştu.



HEDEF NİTELİKLİ ELEMAN



2016 - 2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde faaliyetlerine başlayan laboratuvarda öğrenciler uygulamalı öğrenim görmeye başladı. Sektöre yönelik olarak da Huber Ink Academy'nin İzmir de düzenlediği "Ofset Baskıda Renk Yönetimi" ve "Fleksıbıl Ambalaj Üretiminde Renk Yönetimi" eğitimlerinin uygulama bölümleri yeni kurulan "Baskıda Renk ve Kalite Laboratuvarı'nda gerçekleştirildi. Sektöre, baskı sistemlerinde kalite ve renk yönetimi konularında daha nitelikli elemanlar yetiştirmek amacıyla kurulan laboratuvarın bir diğer amacı da üniversitedeki bilgi birikimini, modern teknik alt yapıyı sektör ile buluşturmak ve gerektiğinde sektöre eğitim vermek olduğu ifade edildi. Laboratuvarın tamamen özel sektör desteği ile kurulmuş olması sektörün İzmir'de nitelikli teknik eleman sorununu çözmek için ne kadar kararlı olduğunun ve bu konuda Ege Üniversitesi'ne olan güveninin göstergesi olarak görülüyor. Projeye EBSO Kağıt ve Kağıt Ürünleri Meslek Komitesi'nin öncülüğünde Alkim Kağıt, Epson, Odak Kimya, Huber, Bülent Klişe, Doğuş Etiket, Dereli Graphic ve GMC firmaları da destek verirken; açılışın ardından projeye destek olan kurum ve kuruluşlara plaket takdim edildi.

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