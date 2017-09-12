Ege Üniversitesi'nin eski rektörü hakkında yakalama kararı!

Ege Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun hakkında Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca polis ekipleri Hoşcoşkun'un evinde arama da yaptı

Ege Üniversitesi'nin eski rektörü hakkında yakalama kararı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis, Ege Üniversitesi eski Rektörü Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'un evinde arama yaptı. Polis yaptığı aramada evdeki bazı materyallere el koydu. Ayrıca arama sırasında evinde bulunmayan Hoşcoşkun hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK),  28 Şubat'ta Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'un, 'Hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından' açığa alındığını bildirmiş ve Hoşcoşkun 25 Ağustos'ta çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile de ihraç edilmişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #ege üniversitesi #rektör
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