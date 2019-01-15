Ege Üniversitesi öğrencisi iletişimciler işi mutfağında öğreniyor

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, donanımlı akademik kadrosu, son teknolojiyle donatılan uygulama birimleri ve sektörde adından söz ettiren mezunları ile fark yaratıyor. EÜ İletişim Fakültesi Dekanı aynı zamanda Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Dilek Takımcı, "Öğrencilerimiz çalışma hayatının temposunu işin mutfağında görerek, yaşayarak öğreniyorlar." dedi.

İpek Şentürk - Tarihi, 1968 yılında kurulan İzmir Karataş Özel Gazetecilik Yüksekokulu'na dayanan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1992 yılında bugünkü ismini aldı. Fakülte, Ege Bölgesi'nde alanında ilk ve tek olma özelliğini taşırken, günümüzde de liderliğini korumaya devam ediyor. Fakültenin hedefleri ile ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, "Fakültemizde uygulamaya önem veriyoruz. Öğrencilerimizin medya sektörüne profesyonel kalitede yetişmesini istiyoruz. Ege Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak ayrı ayrı yayın hayatına devam eden Ege Üniversitesi Televizyonu, Radyo Ege Kampüs ve Ege Ajans'ı; Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'ın desteği ile tek çatı altında bir araya getirdik. Uygulama birimlerimizi daha aktif kullanmak istiyoruz. Öğrencilerimiz; Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde bulunan Ege Üniversitesi Televizyonu, Radyo Ege Kampüs ve Ege Ajans'ta öğrendiklerini uygulama fırsatı buluyorlar. Bu yapılanmayı öğrenciler için büyük bir şans olarak görüyorum. Çalışma hayatının temposunu, tatlı telaşlarını burada görerek öğreniyorlar. Ayrıca emek verdikleri işlerin yayın organlarında yer bulması da onları ayrıca motive ediyor. Özellikle Ajansımızı daha aktif olarak kullanmak istiyoruz. Alanında uzmanlaşmış gazeteciler ile görüşmeler yapıyoruz ve onların mesleki anlamdaki deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz. İlerleyen dönemlerde çeşitli Workshoplar düzenleyeceğiz. Ayrıca son teknolojiyle donatılmış pek çok uygulama atölyesi ve stüdyoyu da öğrencilerin hizmetine sunduk. Geçmişten beri özellikle uygulama açısından aktif bir iletişim fakültesi olma hedefimizi sürdürüyoruz. Gündemdeki projemiz İletişim Fakültesi bünyesine kurgu laboratuvarı kazandırmak. Kurgu görsel sanatların temelini oluşturduğu için öğrencilerimizin derslerini laboratuvarda uygulamalı alarak daha etkin öğrenmelerini amaçlıyoruz" dedi.

Uzmanlaşma odaklı eğitim

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi; gazetecilik, halkla ilişkiler, reklamcılık, radyo, televizyon ve sinema sektörüne nitelikli eleman yetiştirme amacıyla öğrencilere eğitim vermeye devam ediyor. İletişim Fakültesi'nde Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık, Radyo Televizyon ve Sinema bölümü olmak üzere dört farklı bölüm bulunuyor. 27 profesör, 13 doçent, 25 doktor öğretim üyesi, 4 öğretim görevlisi ve 7 araştırma görevlisi olmak üzere alanlarında uzmanlaşan 76 kişilik güçlü akademik kadrosu ile Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, her geçen gün gelişerek medya sektörüne nitelikli eleman yetiştirmeye devam ediyor. Lisans eğitiminin yanı sıra fakülte mezunlarının alanlarında uzmanlaşmalarını sağlamak amacıyla Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından dört bölüme yönelik yüksek lisans ve doktora programları da fakülte bünyesinde yürütülüyor. Mesleki uzmanlaşma odaklı eğitime önem veren fakültede öğrenciler eğitimleri süresince; radyo televizyon stüdyosu, kapalı devre radyo yayın ekipmanı, dijital ses ve görüntü montaj ünitesi, Ege Ajans Uygulama Merkezi, renkli ve siyah-beyaz fotoğraf stüdyosu, MAC Laboratuvarı, Nöromarketing Laboratuvarı, bilgisayar ve internet laboratuvarında mesleki pratiklerini geliştirme imkânı buluyor. Toplamda 16 derslik, 3 amfi bulunan fakülte, derslikler haricinde öğrencilerin mesleki pratiklerini geliştirmeleri için radyo reji odası, iki adet radyo stüdyosu, iki adet televizyon reji ve stüdyosu, iki adet iletişim atölyesi ve kurgu atölyesini bünyesinde barındırıyor. Öğrencilerine uygulamalı olarak verdiği eğitim ile her geçen gün gelişmeye devam eden Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunları, medya sektöründeki istihdamın ve nitelikli elemanların büyük çoğunluğunu oluşturuyor.